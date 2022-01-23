Vụ bé gái 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: 'Tình nhân' của mẹ từng khai nhận luôn yêu thương, không bao giờ hại cháu?

Xã hội 23/01/2022 16:03

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, được biết, khi mới bị cảnh sát triệu tập, đối tượng quanh co, chối tội và khai sống như vợ chồng với mẹ cháu bé nhưng luôn thương A., không bao giờ làm hại cháu.

Liên quan đến vụ bé gái Đ.N.A.(3 tuổi, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu, theo Dân trí, ngày 20/1, Công an Hà Nội thông tin, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30 ngày 20/1/2022, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xác định, Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) đã có hành vi giết người. Đối tượng là nghi phạm gây ra những thương tích cho nạn nhân.

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Đối tượng

Theo Tuổi Trẻ, ngày 21/1, Công an TP Hà Nội đang tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người liên quan vụ bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị 9 chiếc đinh găm vào đầu.

Theo công an, ban đầu khi bị triệu tập, Huyên "quanh co", phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu A..

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu trước đó như bị gãy tay, nuốt đinh..., Huyên nói do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

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Công an dẫn bị can Huyên ra thực nghiệm lại hiện trường vụ án - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Huyên bị điếc từ nhỏ và nói ngọng. Chính vì thế khi mới bị triệu tập hắn tỏ ra khá bình tĩnh nên thường xuyên giả vờ không nghe thấy, không trả lời câu hỏi của các điều tra viên.

Còn khi trả lời hắn đều cho rằng không biết những thương tích trên người cháu A, không thừa nhận hành vi phạm tội. Thanh niên này khai sống như vợ chồng với chị Nguyễn T.L. (mẹ cháu N.A.) nhưng luôn thương A., không bao giờ làm hại cháu.

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi rằng chính do cháu nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Thế nhưng, kết quả phân tích những nguyên lý cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể cháu A, cộng với tài liệu điều tra thu thập của Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải nhận tội và khai quá trình hành hạ, sát hại cháu A.

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Huyên tại công an - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, tại cơ quan công an, Huyên khai có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. - Mẹ ruột cháu bé (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Lần gần nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

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