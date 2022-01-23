Theo đó, đối tượng cho biết do có mâu thuẫn trước đó, ngày 18/1, Linh đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua rồi về nhà pha vào nước mà người cha hay uống, để trong tủ lạnh. Chiều cùng ngày, ông Điệp mở tủ lạnh lấy nước uống thì nôn ói và tử vong sau đó. Linh đã dùng băng keo và cà vạt trói tay, chân ông Điệp lại. Linh dùng gạch xây thành cái hồ để thi thể nạn nhân bên trong rồi dùng xi măng đắp lên giấu xác.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đầu độc cha ruộ t là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968) rồi tạo hiện trường giả, theo Thanh Niên, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, Linh đã ra tay sát hại cha mình bằng chất độc xyanua.

Từ lời khai của Linh, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Cùng lúc này, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP.Bà Rịa đã lấy lời khai của Linh và hàng xóm, xem các camera nhà dân gần đó.

Khuya 19/1, Linh chạy ra khỏi nhà kêu cứu, khai báo có một thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà, nói đã giết chết ông Điệp và đốt nhà của mình. Sau đó, người này đập đầu Linh bất tỉnh.

Lực lượng công an hỏi ông Điệp đang ở đâu khi Linh bị kẻ lạ đột nhập vào nhà đánh thì Linh cho hay cha của mình đã đi du lịch ngoài Bắc và dặn "đừng có ai gọi điện".

Một cán bộ tham gia điều tra vụ án tại hiện trường đã lấy số điện thoại của ông Điệp từ Linh gọi thì số thuê bao không liên lạc được. Linh cung cấp thông tin việc ông Điệp được một ô tô đến chở đi du lịch nhưng lực lượng công an kiểm tra các camera của nhà dân thì không phát hiện ô tô nào tới đón cha của Linh.

Quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm.

Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm. Với kinh nghiệm từng điều tra các vụ án mạng do người trầm cảm gây ra, lực lượng công an nghi ngờ ông Điệp bị Linh sát hại, dựng hiện trường vụ cháy giả, khai báo gian dối nên quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong và căn nhà của nữ sinh.

Lực lượng công an tìm kiếm sau nhà Linh thì phát hiện một hồ nhỏ mới xây, bên trên có một tấm ni lông đậy lên sơ sài. Lực lượng công an gỡ tấm ni lông thì phát hiện thi thể ông Điệp nằm bên trong, được đắp xi măng nhằm giấu xác.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra

Với các chứng cứ không thể chối cãi, khuya 20/1, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh khai nhận mình đã sát hại cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác.

Như đã đưa tin trước đó, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Đ. (vợ ông Điệp, mẹ của Linh) cho rằng những thông tin mà Linh nói là tự dựng ra, không có chuyện vì mâu thuẫn với chồng, không chịu được mà bà Đ. bỏ đi nơi khác. Thực tế, bà đang ở nhà của người con gái đầu để chăm sóc cho 2 đứa cháu ngoại song sinh.

Nói về con gái, bà Đ. cho biết Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng, nhiều lần vì tính ngang bướng khiến cô phải la rầy. Theo bà Đ. Linh vẫn chỉ là đứa con nít không hiểu chuyện: "Chú Điệp nóng tính, la thì cô chấp nhận có, cha mẹ nào mà không la mắng con... Mà nó là con nít, đôi khi nó không hiểu lòng cha mẹ, ổng la nó cô cũng nhận lỗi luôn với chú vì không dạy con tốt" - bà Đ. ngấn nước mắt kể.

Mẹ Linh cũng cho biết con gái năm lớp 7 đã nhiều lần trộm tiền của gia đình: "Năm lớp 7, nó có lấy tiền ổng không, cô không biết, ổng về mới lục soát. Nhưng nó ăn cắp tiền của chị nó để mua bộ đồ thể dục là thật, sau đó nó tự ý cắp tiền của cô để đi sửa đồ vì nó bận không vừa. Lúc đầu cô phát hiện, nó không nhận tội, nó đổ thừa tùm lum, một hồi lâu nó mới khóc rồi kể do thế này, thế kia mà cô cũng giấu không cho cha nó biết vì sợ la mắng nó".