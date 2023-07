Theo đó, đối tượng cho biết do có mâu thuẫn trước đó, ngày 18/1, Linh đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua rồi về nhà pha vào nước mà người cha hay uống, để trong tủ lạnh. Chiều cùng ngày, ông Điệp mở tủ lạnh lấy nước uống thì nôn ói và tử vong sau đó. Linh đã dùng băng keo và cà vạt trói tay, chân ông Điệp lại. Linh dùng gạch xây thành cái hồ để thi thể nạn nhân bên trong rồi dùng xi măng đắp lên giấu xác.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đầu độc cha ruộ t là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968) rồi tạo hiện trường giả, theo Thanh Niên, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, Linh đã ra tay sát hại cha mình bằng chất độc xyanua.

nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) - Ảnh: Người Lao Động

Khuya 19/1, Linh chạy ra khỏi nhà kêu cứu, khai báo có một thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà, nói đã giết chết ông Điệp và đốt nhà của mình. Sau đó, người này đập đầu Linh bất tỉnh.

Từ lời khai của Linh, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Cùng lúc này, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP.Bà Rịa đã lấy lời khai của Linh và hàng xóm, xem các camera nhà dân gần đó.