Tại cơ quan công an, bước đầu Linh khai lý do dẫn đến việc đầu độc chết cha ruột là vì bị cha thường xuyên chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ Linh và Linh. Bà Đ. sau đó vì chịu không được nên đã bỏ đi. Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau nên Linh bực tức, ức chế và nảy sinh ý định giết cha.

Liên quan đến vụ việc "nghịch tử" đầu độc chết cha bằng xyanua tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Đ. (mẹ ruột của bị can Tống Thị Tùng Linh) hiện đang lo liệu tang sự cho chồng. Không khí tang thương bao trùm khắp khu vực nơi gia đình bà Đ. sinh sống, hàng xóm ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc Linh giết cha mình - ông Tống Hồng Điệp (SN 1968).

Nói về con gái, bà Đ. cho biết Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng, nhiều lần vì tính ngang bướng khiến cô phải la rầy. Theo bà Đ. Linh vẫn chỉ là đứa con nít không hiểu chuyện: "Chú Điệp nóng tính, la thì cô chấp nhận có, cha mẹ nào mà không la mắng con... Mà nó là con nít, đôi khi nó không hiểu lòng cha mẹ, ổng la nó cô cũng nhận lỗi luôn với chú vì không dạy con tốt" - bà Đ. ngấn nước mắt kể.

Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, bà Đ. (vợ ông Điệp, mẹ của Linh) cho rằng những thông tin mà Linh nói là tự dựng ra, không có chuyện vì mâu thuẫn với chồng, không chịu được mà bà Đ. bỏ đi nơi khác. Thực tế, bà đang ở nhà của người con gái đầu để chăm sóc cho 2 đứa cháu ngoại song sinh.

Linh tại cơ quan công an (Ảnh: VTV)

Mẹ Linh cũng cho biết con gái năm lớp 7 đã nhiều lần trộm tiền của gia đình: "Năm lớp 7, nó có lấy tiền ổng không, cô không biết, ổng về mới lục soát. Nhưng nó ăn cắp tiền của chị nó để mua bộ đồ thể dục là thật, sau đó nó tự ý cắp tiền của cô để đi sửa đồ vì nó bận không vừa. Lúc đầu cô phát hiện, nó không nhận tội, nó đổ thừa tùm lum, một hồi lâu nó mới khóc rồi kể do thế này, thế kia mà cô cũng giấu không cho cha nó biết vì sợ la mắng nó".

Theo bà Đ., chuyện gia đình con cái, đôi lúc vợ chồng cũng có tranh cãi, mâu thuẫn là chuyện thường tình. Tính ông Đê nóng, hay la rầy nhưng thật ra rất thương con cái. Ông cũng ý thức được chuyện con cái đã lớn nên không còn đi nhậu như trước kia nữa. Riêng chuyện cô bị ông Đ. đánh đập thời gian gần đây là hoàn toàn không có. Trước cái chết của chồng, bà Đ. bàng hoàng khi người ra tay sát hại không ai khác lại là chính đứa con gái út của mình.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh: VTV)

Về vụ việc Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, TP Bà Rịa), ra tay sát hại chính cha ruột của mình bằng chất độc xyanua. Linh khai nhận rằng đã đi mua chất độc xyanua tại chợ Kim Biên (TP HCM). Khoảng 18h tối ngày 18/1, biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh nên Linh hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để lại trong đó.

Một lúc sau, ông Đ. mở tủ lạnh lấy nước uống thì bị nôn ói nên đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Khi không còn nghe thấy tiếng ông Đ., nghĩ cha đã chết, Linh mặc kệ và đi ngủ. Sáng 19/1, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, hành vi tàn độc của Linh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, sau đó Linh cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.