Sau khi bị bắt, Linh khai rằng thường xuyên bị cha ruột chửi mắng đánh đập, mẹ cũng vì bị cha đánh mà bỏ đi. Tuy nhiên, theo lời người mẹ thì những lời Linh nói hoàn toàn không phải là sự thật.

Vừa qua, vụ việc nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, TP Bà Rịa), ra tay sát hại chính cha ruột của mình bằng chất độc xyanua rồi sau đó tạo hiện trường giả đã khiến dư luận một lần nữa phải bàng hoàng. Nạn nhân là ông Tống Hồn Đ. (SN 1968, cha ruột của Linh). Trong quá trình lấy lời khai, Linh khá tỉnh táo, trả lời rõ ràng, rành mạch các câu hỏi của điều tra viên. Tại cơ quan công an, bước đầu Linh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói về lý do dẫn đến việc đầu độc chết cha ruột, Linh cho biết là vì bị cha thường xuyên chửi mắng, đối xử không tốt. Mẹ Linh vì chịu không nổi sự đánh đập đã bỏ sang nhà người thân ở, còn Linh ở với ông Đ. Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau.

Tống Thị Tùng Linh đầu độc giết cha ruột rồi tạo hiện trường giả (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc) Mâu thuẫn kéo dài khiến Linh nảy sinh ý định giết cha. Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, theo chia sẻ của người mẹ và những người hàng xóm chứng kiến vụ việc thì những lời khai trên vẫn chỉ là một "màn kịch" do Linh tự tạo lên để giảm nhẹ tội cho mình. Được biết, người mẹ sau khi hay tin đã tức tốc về nhà, đau đớn chịu tang chồng. Bà Đ. - vợ ông Đ. xác nhận cho biết thời điểm xảy ra vụ án, bà đang ở TP.HCM để lo cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ, chứ không hề có chuyện vì không chịu đựng được ông Đ. đối xử không tốt mà bỏ sang nhà người thân ở như Linh khai nhận. Những người dân sinh sống gần như ông Đ. đều biết việc này.

Ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc) Mẹ Linh cho biết, thời gian qua bà lên TP.HCM ở nhà con gái đầu để phụ con chăm sóc cháu ngoại, còn Linh ở nhà học online. Bình thường, Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng, nhiều lần vì tính ngang bướng, không chỉ ông Đ. mà bà cũng đã nhiều lần phải la rầy, nhắc nhở Linh. Tống Thị Tùng Linh hiện đang là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Do thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài nên Linh trở về nhà, sau đó thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Linh tại cơ quan công an (Ảnh: VTV) Liên quan đến vụ việc, trước đó, Linh khai nhận rằng đã đi mua chất độc xyanua tại chợ Kim Biên (TP HCM). Tối 18/1, Linh cho chất độc vào nước mà cha hay uống hằng ngày để đầu độc chết ông. Sáng hôm sau, Linh mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây gạch bịt kín, Linh sau đó tự dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội nhờ giúp đỡ. Sáng 20/1, Linh lên công an trình báo gian dối rằng có người đột nhập vào nhà giết cha, sau đó đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, phát hiện nhà cháy nên Linh báo cho ông nội kéo vòi nước dập lửa. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ, công an đã khiến Linh sau đó phải cúi đầu nhận tội. Hiện tại, phía cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra để làm rõ vụ việc.

Cậu của nạn nhân bị con gái đầu độc ở BR-VT tiết lộ sự thật gây SỐC: Người cha có hay la mắng nhưng rất thương và lo lắng cho con Liên quan đến vụ việc nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua rồi tạo hiện trường giả, đối tượng khai nhận nguyên nhân là do cha luôn la mắng, đối xử không tốt với mẹ và mình. Tuy nhiên, mới đây, người thân của nạn nhân lại tiết lộ điều ngược lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lot-tran-su-doi-tra-cua-nghich-tu-dau-doc-cha-ruot-bang-xyanua-me-khong-bo-di-ma-chi-len-cham-con-gai-lon-447394.html