Nghi can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) đã mua chất độc về giết cha ruột rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lấy lời khai của Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ TP. Bà Rịa) để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Tống Hồn Điệp (SN 1968, cha ruột của Linh). Nguyên nhân bị can Linh nảy sinh ý định giết cha của mình bởi vì mâu thuẫn gia đình và hay bị cha ruột la mắng. Theo lời khai ban đầu, Linh đã đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua. Ngày 18/1, Linh pha chất độc xyanua vào nước mà cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) hay uống. Khi uống nước có chất độc xyanua thì ông Điệp nôn ói và sau đó tử vong. Tiếp đó, Linh dùng băng keo và cà vạt để trói tay chân ông Điệp lại, sau đó xây một cái hồ để thi thể nạn nhân vào bên trong rồi trộn xi măng đắp lên giấu xác.

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Trong sáng 20/1, Linh lên công an trình báo, tại cơ quan điều tra Linh khai gian dối khoảng 23 giờ đêm 19/1, khi Linh đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà rồi nắm tóc kéo đầu Linh dậy nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Thanh niên này đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu sau đó bỏ đi. Bên cạnh đó, báo Thanh niên cũng đưa tin, từ lời khai của Linh, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án hủy hoại tài sản. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện thi thể ông Điệp bị giấu như nói trên.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Thanh niên Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an TP. Bà Rịa và các lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya cùng ngày Linh đã khai nhận chính mình đã giết cha ruột là ông Điệp bằng chất độc xyanua sau đó giấu thi thể nạn nhân. Nhà cháy là do Linh đốt để tạo hiện trường giả. Đồng thời, cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà nạn nhân, cũng là nơi Linh sinh sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-o-vung-tau-dau-doc-chet-cha-ruot-tao-hien-truong-gia-nham-che-giau-toi-ac-447266.html