Người thân của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành: 'Cháu tôi bị đóng đinh vào đầu, không khác gì tra tấn thời trung cổ'

Xã hội 21/01/2022 09:58

Cùng chung cảm xúc phẫn nộ với công chúng, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu của bé gái 3 tuổi) đau đớn khi đọc từng chữ trong lời khai của kẻ sát nhân.

Theo Vietnamnet đưa tin, liên quan đến vụ việc của bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu khiến dư luận phẫn nộ gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, cháu Đ.N.A đã 5 lần gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, như ngộ độc thuốc sâu, dị vật ở mũi, nuốt đinh vào bụng, và gần đây là gãy tay và bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu.

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Bị can Nguyễn Trung Huyên bị khởi tố về tội 'Giết người' - Ảnh: Vietnamnet

Thông tin từ Pháp luật và bạn đọc cho biết, sau khi đọc từng chữ trong lời khai của kẻ sát nhân, bác dâu của bé Đ.N.A - chị Nguyễn Thanh Huyền Anh đau đớn khi đọc từng chữ trong lời khai của kẻ sát nhân. 

Chị Huyền Anh không nén được nỗi căm phẫn: "Khi đọc bản lời khai, tôi không tin vào mắt mình nữa, tại sao hắn lại tàn ác, dã man như vậy? Tôi sững sờ. Gia đình quá bức xúc, quá căm phẫn rồi. Hắn hành động với cháu tôi không phải giống một con người nữa. Cháu tôi bị đóng đinh vào đầu, không khác gì tra tấn thời trung cổ".

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Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu của bé Đ.N.A) đau đớn - Ảnh: Vietnamnet

Bác dâu cũng cho biết thêm rằng trong khoảng 8 tháng sống cùng mẹ, cháu bé đã phải đi viện tới 4 lần là do mắc dị vật ở mũi, nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu và bị bắn đinh vào đầu. Tuy nhiên, sau lần uống thuốc trừ sâu, chị Huyền Anh đã nghi ngờ về tình trạng của cháu bé khi về sống chung với mẹ.

Bác dâu của bé A. cho hay: "Vụ uống thuốc sâu, gia đình tôi đã nghi ngờ rồi. Hôm đó tôi có lên viện, gặp mẹ bé, ra hỏi chuyện các thứ. Lúc ở nhà chờ bệnh nhân, tôi dẫn mẹ bé lên làm thủ tục, có thấy bạn trai gọi điện cho mẹ cháu nhưng mẹ cháu không nghe máy. Lần đó, bác sĩ cũng nói với tôi rằng cháu chỉ bị ngộ độc chất cấm chứ không nói ngộ độc thuốc trừ sâu. Tôi thấy lạ khi bác sĩ còn hỏi đi hỏi lại là phía gia đình bố mẹ có ai nghiện không, gia đình có ai nghiện không?...".

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Tình trạng sức khỏe của cháu bé 3 tuổi hiện rất nguy kịch - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Hiện tại, chị Huyền Anh cũng đại diện gia đình trao đổi với luật sư Lê Hồng Hiển và khẳng định sẽ theo vụ này tới cùng, quyết đưa kẻ ác phải chịu mức án cao nhất. Bên cạnh đó, cháu bé đang được các bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn điều trị tích cực tại phòng cấp cứu, phía tay phải của cháu đang bó bột. Tuy nhiên, các bác sĩ không tiên lượng tình trạng sức khỏe của cháu.

Vụ bé 3 tuổi bị 'cha dượng hờ' đóng đinh vào đầu: 'Kể cả nạn nhân không tử vong, mức án tử hình cũng thỏa đáng!'

Vụ bé 3 tuổi bị 'cha dượng hờ' đóng đinh vào đầu: 'Kể cả nạn nhân không tử vong, mức án tử hình cũng thỏa đáng!'

Trung tá Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) nhận định rằng đối tượng Nguyễn Trung Huyên có thể phải đối mặt với mức án tử hình, kể cả nạn nhân không tử vong.

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