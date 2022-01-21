Quặn lòng trước những hình ảnh 'thập tử nhất sinh' của bé gái 3 tuổi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu

Xã hội 21/01/2022 08:35

Mới đây, phía gia đình đã tiết lộ những hình ảnh mới nhất tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe của bé gái bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu.

Theo chia sẻ thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, liên quan đến vụ việc của bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu khiến dư luận phẫn nộ gần đây, bác của bé Đ.N.A đã tiết lộ những hình ảnh của cháu bé hiện đang được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu, phía tay phải của cháu đang bó bột.

Anh Đỗ Hữu Toàn xót xa chia sẻ: "Đến 20 giờ tối ngày 20/1, tình trạng sức khỏe của cháu bé vẫn không có tiến triển. Cháu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, sống nhờ vào các công cụ hỗ trợ y tế. Các bác sỹ ở bệnh viện Xanh Pôn đang cố gắng hết mình, tích cực cấp cứu cho cháu, nhưng không tiên lượng tình trạng sức khỏe của cháu"

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Cháu bé đang được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam
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Phía tay phải của cháu bé hiện đang bó bột - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam
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Xót xa trước hình ảnh 'thập tử nhất sinh' của cháu bé - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Trước đó, Vietnamnet đã đưa tin, chiều 17/1, cháu bé Đ.N.A (3 tuổi, xã Canh Nậu - Thạch Thất - Hà Nội) được đưa đến bệnh viện Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Ngay sau đó, cháu bé được chuyển đến bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây, các bác sỹ đã phát hiện cháu bị 9 chiếc đinh cắm vào sọ não.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã ngay lập tức vào cuộc điều tra nghi án cháu bé bị bạo hành. Theo gia đình nạn nhân, cháu A là con của anh T và chị L. Sau khi ly hôn vào tháng 6 vừa rồi, anh T nuôi 2 con gái lớn, chị L nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị L sống chung như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên. Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, cháu A đã 5 lần gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, như ngộ độc thuốc sâu, dị vật ở mũi, nuốt đinh vào bụng, và gần đây là gãy tay và bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu.

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Bị can Nguyễn Trung Huyên đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu cháu bé - Ảnh: Vietnamnet
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Bị can Huyên tại cơ quan công an - Ảnh: Người lao động

Chiều ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự. 

Hiện tại, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Luật sư bảo vệ cho bé gái 3 tuổi bị bạo hành: 'Đối tượng khó thoát khỏi mức án tử hình'

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Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết việc bị khởi tố tội Giết người cùng các tình tiết man rợ, dã man, nạn nhân là cháu bé mới 3 tuổi, thì "người tình" của mẹ cháu bé khó có thể thoát được mức án tử hình.

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