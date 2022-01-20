Vụ bé gái 3 tuổi bị 9 đinh găm ở đầu: Áp giải đối tượng thực nghiệm hiện trường

Xã hội 20/01/2022 16:24

Liên quan tới vụ việc bé gái 3 tuổi có 9 dị vật giống đinh trong sọ não, Cơ quan tố tụng đã dẫn giải Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) thực nghiệm hiện trường.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao động, vào chiều nay 20/1, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. Huyên là người tình mẹ cháu bé gái 3 tuổi - Đ.N.A. có 9 dị vật giống đinh trong sọ não), cũng là nghi phạm chính trong vụ án.

Liên qua tới vụ án, Cơ quan tố tụng đã dẫn giải Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường. Theo đó, Huyên được dẫn giải đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu, lấy đinh... trong vụ án này.

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Đối tượng Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: NLĐ
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Bị can Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường - Ảnh: NLĐ
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Nguyễn Trung Huyên được dẫn giải để thực nghiệm hiện trường - Ảnh: NLĐ
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Đối tượng đến các địa điểm lấy thuốc trừ sâu và đinh... - Ảnh: NLĐ

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, sau khi bố mẹ cháu A. ly dị, đã về ở cùng mẹ là chị N.T.L (SN 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Khoảng tháng 9/2021, chị L. cùng H. và cháu A. thuê căn nhà trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất và chuyển đến ở.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Huyên từng nhiều lần hành hạ bé A. kể từ khi bé gái đến ở cùng. Khoảng tháng 10/2021, Huyên được cho là mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt, đem cho bé gái uống khiến nạn nhân ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một tháng sau, nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái. Lần đó, chị L. phải đưa con gái đến Bệnh viện huyện Thạch Thất để gắp dị vật ra ngoài. Ngày 24/12/2021, Huyên say rượu rồi đánh gãy tay của bé gái. 

Vào ngày 17/1, cháu được đưa đến nhà nhờ trông giúp vì gia đình nói cháu không chịu ăn uống. Sau đó, gia đình bà H. thấy cháu A. có biểu hiện bất thường đã gọi điện cho người thân cháu bé đến đón về. Chiều cùng ngày, chị L. đưa con đến Bệnh viện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh viện tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Sáng 18/1, cháu A. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não. Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh nhi đang điều trị ở khoa Hồi sức Nhi, tình trạng rất nguy kịch…

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Hình ảnh 9 chiếc đinh trong hộp sọ cháu bé - Ảnh: Tiền phong

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra. Ngay trong ngày 18/1, công an đã triệu tập Huyên và chị L. để làm việc, lấy lời khai.

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