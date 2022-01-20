Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành: 'Đinh trong đầu đã gây viêm mủ, nếu cháu đủ sức khỏe sẽ mổ sớm'

Xã hội 20/01/2022 10:15

Vào tối ngày 19/1, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu bé nghi bị "tình nhân của mẹ" bạo hành với 9 chiếc đinh cắm trong đầu.

Theo chia sẻ của Vietnamnet, liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành gây xôn xao trong dư luận, vào tối ngày 19/01, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu bên nội của cháu Đ.N.A. (3 tuổi,  xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông báo rằng bé A. vẫn đang hôn mê, ở trong tình trạng rất xấu. 

Chị Huyền Anh chia sẻ: "Bác sĩ vừa hội chẩn và cho biết qua đêm đến sáng ngày 20/1, nếu cháu qua được, có tiển triển hơn, có sức khỏe hơn một chút thì sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đinh ra cho cháu. Gia đình được biết hiện các đinh trong đầu cháu đã gây hiện tượng viêm mủ nên cũng nguy hiểm hơn". 

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Chị Huyền nghẹn ngào chờ mong tin cháu A. tại khu vực Khoa Hồi sức Cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Vietnamnet

Tại thời điểm hiện tại, cháu A. đang nằm trong phòng vô trùng vô khuẩn của Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh nhi đang phải thở máy, trên cơ thể toàn là máy móc nên ngoài ông nội đang túc trực chăm sóc, những người còn lại trong nhà chưa được vào nhìn cháu.

Đồng thời, phía gia đình mong mỏi có phép màu đến với cháu. chị Huyền Anh nghẹn ngào tâm sự: "Bản thân cháu cũng phải là người rất mạnh mẽ mới vượt qua tất cả tai nạn trước đây. 1 đứa bé 3 tuổi trong vòng mấy tháng đã trải qua mấy lần gắp dị vật, 1 lần hôn mê thập tử nhất sinh, rửa ruột vì uống thuốc sâu rồi thêm tai nạn này. Nếu con có tỉnh lại, con chắc chắn sẽ là người rất kiên cường, giỏi giang".

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Hình ảnh 9 chiếc đinh trong hộp sọ cháu bé - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, trong khoảng 7 tháng ở cùng mẹ, gia đình phát hiện cháu phải nhập viện đến 4 lần. Lần đầu nhập viện, bé mắc dị vật ở mũi. Lần thứ hai, cháu nuốt 3 cái đinh vít. Gần đây nhất, bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, phải nhập viện Bệnh viện Nhi trung ương. Theo chia sẻ từ phía người thân của cháu bé, tất cả những lần bé A. nhập viện, ông nội đều là người trực tiếp ở viện chăm cháu, sau đó đưa cháu về nội chăm sóc một thời gian, đến khi khỏe mạnh trở lại mới cho mẹ cháu đón. Riêng đợt bị ngộ độc thuốc sâu, ông thương nên đón bé về chăm hơn 1 tháng thì người mẹ lại qua đòi đón đi. 

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Nghi phạm găm 9 vật cứng vào sọ bé gái tên là là Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Internet

Hiện tại, nghi phạm găm 9 vật cứng vào sọ bé gái chính là nhân tình của mẹ cháu bé. Cụ thể, nghi phạm là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Canh Nậu), người đã về ở chung nhà trọ với mẹ nạn nhân tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất). Nghi phạm Huyên đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để điều tra và làm rõ vụ việc.

Xuất hiện hình ảnh nghi là bé gái 3 tuổi ở Hà Nội với chiếc đinh lớn cắm thẳng vào đầu khiến dân mạng dậy sóng

Xuất hiện hình ảnh nghi là bé gái 3 tuổi ở Hà Nội với chiếc đinh lớn cắm thẳng vào đầu khiến dân mạng dậy sóng

Hình ảnh chiếc đinh lớn cắm thẳng trên đầu bé khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

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