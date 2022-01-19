Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh găm vào đầu: Mẹ ruột có biểu hiện không bình thường, bố dượng bị điếc bẩm sinh

Vào ngày 19/1, Cơ quan Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã triệu tập bố dượng và mẹ ruột của cháu bé 3 tuổi nghi có đinh găm ở đầu để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, phát hiện trong hộp sọ những vật lạ giống đinh găm khiến dư luận xôn xao gần đây, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết do bố mẹ đẻ ly hôn và cháu được ở với mẹ. Cháu bé cùng mẹ đẻ có hộ khẩu tại xã Canh Nậu, nhưng lại sống cùng bố dượng tại xã Cần Kiệm và chính quyền địa phương không nắm được thông tin cho đến khi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra khi cháu bé sống cùng mẹ và người bố dượng sinh năm 1992. Tuy nhiên, mẹ ruột của cháu bé có biểu hiện không bình thường, nhưng hiện chưa thể kết luận được là có bị tâm thần hay không. Còn bố dượng của cháu bé, theo người thân bị điếc bẩm sinh.

Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, phát hiện 9 vết thương như đinh găm ở đầu - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, vào chiều ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu cháu Đ.N.A. trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bệnh nhi - Ảnh: Người lao động

Sau khi nắm được thông tin trên, bệnh viện đã xâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Bệnh viện sau đó đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

Hiện cháu bé đang được theo dõi sức khỏe đặc biệt tại bệnh viện Xanh Pôn với tiên lượng tử vong cao. Đồng thời, Công an huyện Thạch Thất và Công an TP.Hà Nội đã triệu tập bố dượng và mẹ đẻ cháu bé lên làm việc, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh găm vào sọ: Mẹ ruột từng yêu thương con hết mực bỗng thay tính đổi nết Theo chia sẻ từ phía gia đình, mẹ ruột của bé gái 3 tuổi nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu đã từng yêu thương 3 người con suốt 10 năm, bỗng thay đổi tính nết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-3-tuoi-nghi-co-9-dinh-gam-vao-dau-me-ruot-co-bieu-hien-khong-binh-thuong-bo-duong-bi-diec-bam-sinh-446943.html