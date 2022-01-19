Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh găm vào sọ: Mẹ ruột từng yêu thương con hết mực bỗng thay tính đổi nết

Xã hội 19/01/2022 10:37

Theo chia sẻ từ phía gia đình, mẹ ruột của bé gái 3 tuổi nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu đã từng yêu thương 3 người con suốt 10 năm, bỗng thay đổi tính nết.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, liên quan tới vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) chia sẻ rằng sự việc trên khiến gia đình, dòng họ hết sức bất ngờ, đau xót. Mặc dù trước đây bé A. đã nhiều lần đi viện nhưng sự việc lần này quá "khủng khiếp", vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình bé Đỗ Ngọc A. chị cho biết, bố mẹ bé ly hôn được gần một năm nay. Sau khi ly hôn, 2 người chị của bé A. về ở với ông bà nội và bố còn bé do nhỏ nhất nên đi theo mẹ. Chị cho biết: "Từ ngày mới sinh cháu lớn đến đầu năm ngoái (2021) tính tình của con L. (chị Nguyễn Thị L. - mẹ bé A.) rất tốt, hiền lành, chịu khó, yêu thương các con. Dù 2 vợ chồng khó khăn, vất vả nhưng L. là đứa rất yêu thương con, bao nhiêu tiền đi làm về được nó đều mua sắm quần áo, giày dép và sữa cho con uống hết. Thậm chí, L. còn sẵn sàng mua cho con uống. Mặc dù thương yêu con cả 10 năm trời là vậy nhưng không hiểu sao từ cuối năm ngoái nó thay đổi tính nết, bỏ cả 3 đứa con ở nhà rồi trốn biệt tích gia đình, dòng họ phải đi tìm gần 1 tháng mới thấy".

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Chị Huyền Anh tại khu vực Khoa Hồi sức Cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi tìm được chị L. về, gia đình ông Đỗ Hữu Chức (bố chồng chị L.) sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của con dâu và tiếp tục vun vén khuyên bảo chị này ở nhà tu trí làm ăn, chăm sóc các con. Song, chỉ được một thời gian ngắn sau thì chị này quyết tâm gửi đơn lên toà ly hôn.

Chị Huyền Anh bức xúc cho biết: "Lý do mà con L. ly hôn theo tôi được biết là do có người đàn ông khác. Việc chị ta có người khác tôi không cấm cũng không trách gì nhưng vì điều này mà bỏ con thì không thể chấp nhận được...".

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Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bệnh nhi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi trẻ Online đưa tin, trước đó, vào ngày 18/1, bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu. Hiện, bệnh nhi được các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) điều trị tích cực tại Khoa hồi sức cấp cứu nhi.

Ngoài ra, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ. Công an cũng đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Lịch sử bệnh án của bé gái với 9 vật như đinh găm vào sọ: Bó bột tay, ngộ độc thuốc trừ sâu, đinh vít ở đường tiêu hóa

Lịch sử bệnh án của bé gái với 9 vật như đinh găm vào sọ: Bó bột tay, ngộ độc thuốc trừ sâu, đinh vít ở đường tiêu hóa

Phía bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết bé gái A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, đinh vít trong đường tiêu hóa, bó bột tay, đau bên tai.

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