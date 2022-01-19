Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh găm vào sọ: Mẹ ruột từng yêu thương con hết mực bỗng thay tính đổi nết

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, liên quan tới vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) chia sẻ rằng sự việc trên khiến gia đình, dòng họ hết sức bất ngờ, đau xót. Mặc dù trước đây bé A. đã nhiều lần đi viện nhưng sự việc lần này quá "khủng khiếp", vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình bé Đỗ Ngọc A. chị cho biết, bố mẹ bé ly hôn được gần một năm nay. Sau khi ly hôn, 2 người chị của bé A. về ở với ông bà nội và bố còn bé do nhỏ nhất nên đi theo mẹ. Chị cho biết: "Từ ngày mới sinh cháu lớn đến đầu năm ngoái (2021) tính tình của con L. (chị Nguyễn Thị L. - mẹ bé A.) rất tốt, hiền lành, chịu khó, yêu thương các con. Dù 2 vợ chồng khó khăn, vất vả nhưng L. là đứa rất yêu thương con, bao nhiêu tiền đi làm về được nó đều mua sắm quần áo, giày dép và sữa cho con uống hết. Thậm chí, L. còn sẵn sàng mua cho con uống. Mặc dù thương yêu con cả 10 năm trời là vậy nhưng không hiểu sao từ cuối năm ngoái nó thay đổi tính nết, bỏ cả 3 đứa con ở nhà rồi trốn biệt tích gia đình, dòng họ phải đi tìm gần 1 tháng mới thấy".