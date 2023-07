Sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, phía bệnh viện cho biết: "Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất".

Theo chia sẻ thông tin từ Infonet, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất - Vương Trung Kiên cho biết, 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi - Đ.N. A ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện.

Cho đến chiều ngày 18/1, một lãnh đạo Công an Thạch Thất cho biết đang khẩn trương điều tra vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong cao, nghi ngờ bị bạo hành với hình ảnh phim X-quang nhiều đinh bắn vào sọ.

Đại diện Công an Thạch Thất cũng cho hay: "Trưa nay, phía bệnh viện mới thông tin tới cơ quan công an về vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện đã cử cán bộ đến bệnh viện và nhà nạn nhân để xác minh làm rõ vụ việc".