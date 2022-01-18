Hình ảnh X-quang như 9 đinh bắn vào sọ, bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi ngờ bị bạo hành, nguy cơ tử vong cao

Xã hội 18/01/2022 16:48

Hình ảnh trên phim X-quang của bé gái 3 tuổi (ngụ tại Thạch Thất, Hà Nội) cho thấy giống có 9 đinh bắn vào sọ. Bệnh nhi hiện đang trong tình trang hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Theo chia sẻ thông tin từ Infonet, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất - Vương Trung Kiên cho biết, 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi - Đ.N. A ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện.

Sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, phía bệnh viện cho biết: "Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất".

be gai 3 tuoi
Hình ảnh X-quang giống 9 chiếc đinh được bắn vào đầu của cháu bé 3 tuổi - Ảnh: BSCC

Bên cạnh đó, báo Lao động đưa tin, khi được chuyển tới bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Bác sĩ Kiên cho biết: "Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong rất cao".

be gai 3 tuoi 1
be gai 3 tuoi 2
Hình ảnh bất thường trên sọ não của bệnh nhi - Ảnh: BSCC

Cho đến chiều ngày 18/1, một lãnh đạo Công an Thạch Thất cho biết đang khẩn trương điều tra vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong cao, nghi ngờ bị bạo hành với hình ảnh phim X-quang nhiều đinh bắn vào sọ.

Đại diện Công an Thạch Thất cũng cho hay: "Trưa nay, phía bệnh viện mới thông tin tới cơ quan công an về vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện đã cử cán bộ đến bệnh viện và nhà nạn nhân để xác minh làm rõ vụ việc"

 

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì?

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì?

Sau khi chia sẻ quan điểm phân tích tâm lý tội phạm, luật sư Nguyễn Anh Thơm bất ngờ bị đả kích vô lý vì cho rằng đang bao biện cho những hành vi man rợ của kẻ phạm tội.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi bé gái 3 tuổi đinh cắm vào sọ bạo lực gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 21 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số