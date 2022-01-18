Hình ảnh trên phim X-quang của bé gái 3 tuổi (ngụ tại Thạch Thất, Hà Nội) cho thấy giống có 9 đinh bắn vào sọ. Bệnh nhi hiện đang trong tình trang hôn mê, tiên lượng tử vong cao.
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Theo chia sẻ thông tin từ Infonet, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất - Vương Trung Kiên cho biết, 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi - Đ.N. A ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện.
Sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, phía bệnh viện cho biết: "Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất".
Bên cạnh đó, báo Lao động đưa tin, khi được chuyển tới bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Bác sĩ Kiên cho biết: "Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong rất cao".
Cho đến chiều ngày 18/1, một lãnh đạo Công an Thạch Thất cho biết đang khẩn trương điều tra vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong cao, nghi ngờ bị bạo hành với hình ảnh phim X-quang nhiều đinh bắn vào sọ.
Đại diện Công an Thạch Thất cũng cho hay: "Trưa nay, phía bệnh viện mới thông tin tới cơ quan công an về vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện đã cử cán bộ đến bệnh viện và nhà nạn nhân để xác minh làm rõ vụ việc".