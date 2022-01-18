Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì?

Xã hội 18/01/2022 14:40

Sau khi chia sẻ quan điểm phân tích tâm lý tội phạm, luật sư Nguyễn Anh Thơm bất ngờ bị đả kích vô lý vì cho rằng đang bao biện cho những hành vi man rợ của kẻ phạm tội.

Liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi - N.T.V.A bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn tới tử vong nhận được sự quan tâm của dư luận. Được biết, gia đình nạn nhân đã mời 6 luật sư nổi danh hỗ trợ vụ án, trong đó có luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). 

Mới đây, luật sư Thơm đã nêu lên quan điểm phân tích tâm lý tội phạm trong vụ việc lần này. Anh viết: "Nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng để thấy được động cơ, mục đích của chúng rất dã man, tàn bạo, không còn tính người. Tại sao chúng có thể hành hạ, đánh chết cháu bé như một thiên thần như vậy? Tất cả đó là sự ích kỷ, nhỏ nhen, bản tính ác độc của chúng khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài..." Đồng thời, anh cũng khẳng định rằng cần nắm bắt được tâm lý tội phạm để thấy được bản chất hành vi phạm tội. Từ đó, những quan điểm đánh giá tính nguy hiểm của tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm tiết lộ một số đối tượng không muốn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho gia đình nạn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi quan điểm được chia sẻ, luật sư Thơm tiết lộ đã có một số đối tượng không muốn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho gia đình nạn nhân nên lan truyền thông tin vị luật sư bị mua chuộc, nhận tiền hối lộ của gia đình 2 đối tượng này, hoặc trợ giúp để tư lợi cho bản thân...

Sau khi những thông tin chưa được xác thực xuất hiện nhiều trên các diễn đàn, dân mạng quá khích đã lao vào tấn công luật sư Thơm. Chính vì vậy, vị luật sư lần nữa khẳng định "chắc nịch" rằng: "Không ai có thể khuất phục được con đường bảo vệ chính nghĩa của luật sư, dù phải đương đầu với mọi khó khăn, nguy hiểm. Đã từng có gia đình bị cáo quỳ gối xin tha thứ, hay sẵn sàng đưa bao nhiêu tiền nhưng luật sư không bao giờ làm trái lương tâm của mình".

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Luật sư Thơm phải đính chính trước những ý kiến hiểu lầm của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài viết, chị N.T.TL - bác của bé V.A cũng gửi lời cảm ơn, động viên vị luật sư và giải thích với một số ý kiến tiêu cực. Chị chia sẻ: "Gia đình bé V.A luôn tin tưởng vào luật sư Nữ, luật sư Hùng và luật sư Thơm cùng các luật sư khác. Mong anh chị giữ vững tinh thần và sức khỏe để giúp con. Biết ơn các luật sư rất nhiều".

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì? - Ảnh 4
Luật sư Nguyễn Anh Thơm hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé V.A - Ảnh: FBNV

Sau 2 ngày làm việc ở TP.HCM, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé V.A và trở lại Hà Nội vào ngày 17/1. 

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Mới đây, những dòng tin nhắn của mẹ ruột bé V.A tiết lộ rằng gia đình chị sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh đòi lại công bằng cho con. Đồng thời, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái phải được xử đúng tội với khung hình phạt cao nhất.

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