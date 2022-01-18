Mẹ ruột của bé gái 8 tuổi quyết đòi công bằng đến cùng: ‘Thái và Trang không thể bào chữa bởi đây là mạng người’

Xã hội 18/01/2022 09:17

Mới đây, những dòng tin nhắn của mẹ ruột bé V.A tiết lộ rằng gia đình chị sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh đòi lại công bằng cho con. Đồng thời, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái phải được xử đúng tội với khung hình phạt cao nhất.

Liên quan tới vụ việc bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. (ngụ quận 1, TP.HCM) bị vợ sắp cưới của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong vẫn đang nhận được sự quan tâm đông đảo và sát sao của dư luận trong những ngày vừa qua. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa trước cái chết thương tâm của bé gái vô tội, đồng thời phẫn nộ, đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố.

Mới đây, trên trang cá nhân, chị N.T.T.L, bác của bé V.A đã chia sẻ một bài đăng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông, luật sư và cộng đồng mạng,… đã ủng hộ gia đình trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, chị L. cũng tiết lộ những dòng tin nhắn của mẹ bé V.A và khẳng định phía gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh để đòi lại công bằng cho bé.

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Cái chết thương tâm của bé V.A. đã khiến cho dư luận vô cùng đau xót - Ảnh: Internet

Theo nội dung cuộc hội thoại, mẹ ruột của bé V.A phẫn nộ chia sẻ: "Việc con bé bị đánh dẫn đến tử vong thì hai con người đó (Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái) phải chịu trách nhiệm về việc họ đã làm, nên em không chấp nhận lý do vì con bé hư lì hay do Trang có ghen ghét với em. Họ không thể bào chữa theo kiểu đó được. Đây là mạng người mà".

Đồng thời, mẹ ruột của bé V.A không khỏi xúc động trước những tình cảm và sự quan tâm của các sư thầy và cư dân mạng dành cho con gái của mình. Theo chia sẻ, phía gia đình đang chuẩn bị lễ cúng thất cho bé V.A vào ngày 19/1.

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Những dòng tin nhắn đầy phẫn nộ của mẹ bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, người thân của bé V.A cũng khẳng định rằng những thông tin xoay quanh mẹ bé V.A. trong thời gian vừa qua đều không phải thông tin được đưa ra từ chính mẹ bé. Bởi lẽ, sau biến cố lớn, mẹ bé V.A. vừa phải phối hợp với cơ quan điều tra lấy thông tin, vừa phải dành thời gian chăm sóc tâm lý cho em trai của bé V.A..

Chị bộc bạch: "Khi chuyện xảy ra, mình là người quyết định giữ mẹ của V.A trong một góc bình yên, là bởi mình sợ sóng gió dư luận và cảm xúc sẽ bủa vây em mình lúc mà nó đang chịu nỗi đau quá lớn. Mình cũng không muốn hình ảnh của H. xuất hiện nhiều trên truyền thông, bởi lẽ H. còn phải nuôi con trai, mà em bé thì cần đứng ngoài cuộc chiến đấu này vì kết quả cuộc chiến dù có thế nào cũng là nỗi đau mà con không nên biết. Đừng vội phán xét, đừng vội nghi ngờ, hãy kiên nhẫn một lần, đồng hành cùng em mình trên bước đường giành công lý cho con".

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Đã hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé V.A'

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Đã hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé V.A'

Vào sáng ngày 17/01/2022, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) đã hoàn tất cả các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A.

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