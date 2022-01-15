Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Trong những ngày vừa qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vừa đau xót vừa phẫn nộ. Đáng chú ý hơn là cha ruột của em là Nguyễn Kim Trung Thái cũng liên quan tới vụ việc. Theo báo Người lao động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người". Công an cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc về bé gái 8 tuổi khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh: Internet Sau sự việc lần này, theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Bộ yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các thành viên trong nhà trường và gia đình người học về các quyền của trẻ em, trách nhiệm việc thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em; công tác tư vấn, hỗ trợ gia đình người học về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em, kỹ năng kiềm chế cảm xúc bản thân trong quá trình dạy trẻ em học tập.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác phát hiện các biểu hiện bất thường của các người học, cung cấp thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan liên quan nhằm phối hợp trong công tác nắm bắt thông tin, phòng ngừa, can thiệp sớm, giúp giảm thiểu hậu quả do bạo hành và xâm hại trẻ em gây ra. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, không thông tin kịp thời các vụ việc đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Một doanh nghiệp bị 'tấn công' vì nghi ngờ có nhân viên là chị gái Nguyễn Kim Trung Thái? Mới đây, một công ty bảo hiểm được cho là nơi làm việc của người nhà Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) bỗng nhiên nhận "cơn mưa" đánh giá 1 sao và tấn công bằng những lời lẽ không hay.

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