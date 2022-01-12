Gia đình bé gái 8 tuổi 'đau xé lòng' tiết lộ: 'Bố ruột ngăn cản sư thầy làm lễ cầu siêu cho con'

Xã hội 12/01/2022 17:16

Mới đây, người thân của bé gái 8 tuổi tiết lộ rằng Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột của bé V.A từng cố ngăn việc tổ chức lễ cầu siêu cho con gái khi đang trong thời gian tại ngoại.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bị bạo hành dẫn đến tử vong, theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, vào ngày 12/1, chị T.L. (bác ruột bé V.A.) đã tiết lộ về hành động tuyệt tình của Thái thời điểm sau khi con gái mất.

Chị L. cho biết, vào sáng 31/12, chùa Tường Nguyên (quận 4) đã tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh của bé V.A theo nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên, Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) vẫn đang tại ngoại, nên đã nhắn tin với sư thầy ở chùa bày tỏ mong muốn không làm lễ cầu siêu cho con gái mình. Chị L. nghẹn ngào chia sẻ: "Khi V.A mất, sư thầy có tổ chức lễ cầu siêu cho con. Nhưng khi đó, Thái chưa bị bắt đã nhắn tin cho sư thầy nhờ sư thầy không làm nữa". 

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Di ảnh của V.A tại lễ cầu siêu - Ảnh: Internet

Song, buổi lễ cầu siêu cho bé V.A vẫn được diễn ra. Bàn thờ có để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé. Nhiều người dân tại TP.HCM, không phải người thân của V.A cũng đến thắp nhang tưởng niệm, thậm chí nhiều người xa lạ cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé V.A, họ mong bé được ra đi thanh thản.

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Nhiều người không phải người thân của bé nhưng họ vẫn đến cầu nguyện cho bé - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đã xuất hiện một tài xế xe ôm công nghệ viết dòng thông tin trên lưng áo với nội dung: "Thiên thần V.A trên thiên đàng hãy mỉm cười vì pháp luật, xã hội, cộng đồng sẽ lấy lại công bằng cho con" khiến nhiều người cảm động.

Trước hình ảnh này, chị Loan bày tỏ: "Tôi đã khóc khi nhìn thấy, tại sao triệu người xa lạ đều đồng lòng thương con và đi bên cạnh con mà người "cha" của con lại tàn nhẫn, lạnh lùng đến vậy? Tại sao hàng vạn cô chú đang ở nước ngoài, đồng lòng dịch các bài báo ra hàng chục thứ tiếng, đăng cho cả thế giới biết, mà ông bố lại ngồi bình tĩnh xóa camera che giấu tội ác? Tại sao khi hàng chục buổi cầu siêu, tưởng niệm con đã diễn ra, mà người ba của con lại ngăn cản sư thầy làm lễ cầu siêu cho con khi còn tại ngoại?". 

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Bé V.A cùng 'dì ghẻ' Quỳnh Trang và bố ruột Trung Thái - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Người lao động đưa tin, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan cũng phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Gia đình hiện vẫn đang chờ đợi thông tin điều tra từ phía công an.

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Khi nuốt nước mắt ra tòa lời động viên của ai đó "lấy chồng lãi đứa con". Ấy vậy mà rồi cuối cùng phần lãi ấy cũng tiêu hụt.

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