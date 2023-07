Gia đình bé gái 8 tuổi 'đau xé lòng' tiết lộ: 'Bố ruột ngăn cản sư thầy làm lễ cầu siêu cho con'

Trước hình ảnh này, chị Loan bày tỏ: "Tôi đã khóc khi nhìn thấy, tại sao triệu người xa lạ đều đồng lòng thương con và đi bên cạnh con mà người "cha" của con lại tàn nhẫn, lạnh lùng đến vậy? Tại sao hàng vạn cô chú đang ở nước ngoài, đồng lòng dịch các bài báo ra hàng chục thứ tiếng, đăng cho cả thế giới biết, mà ông bố lại ngồi bình tĩnh xóa camera che giấu tội ác? Tại sao khi hàng chục buổi cầu siêu, tưởng niệm con đã diễn ra, mà người ba của con lại ngăn cản sư thầy làm lễ cầu siêu cho con khi còn tại ngoại?".

Bé V.A cùng 'dì ghẻ' Quỳnh Trang và bố ruột Trung Thái - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Người lao động đưa tin, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan cũng phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Gia đình hiện vẫn đang chờ đợi thông tin điều tra từ phía công an.