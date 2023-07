Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, luật sư bày tỏ: 'Hành trình tìm kiếm Diễm My ngày càng bế tắc suốt 2 năm qua'

Luật sư Trần Quốc Dũ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trao đổi với Doanh nghiệp và tiếp thị, luật sư Dũ chia sẻ hành trình tìm kiếm Diễm My chưa bao giờ khép lại, nhưng lại gần như rơi vào bế tắc. Luật sư Dũ từng đến Tịnh thất Bồng Lai vào tháng 11/2019 sau khi nhận lời tham gia vụ án này. Ông cho biết: "Tại đây, cháu Diễm My đã bày tỏ mong muốn "xử lí thật nặng bố mẹ" vì đã cấm cô qua lại Tịnh thất Bồng Lai. Tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm thấy câu chuyện này "có vấn đề"! Tại sao họ tu hành mà đồng ý với Diễm My như thế? Ông Lê Tùng Vân đã nói rằng về luật pháp thì chúng tôi rành rẽ, nhưng về đạo lí, tu hành, chúng tôi phải học hỏi Diễm My".

Cho tới thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa có cuộc đối thoại thẳng thắn nào với Tịnh thất Bồng Lai. Tất cả đều bị từ chối bởi họ không cần tiền, họ chỉ cần Diễm My ở đó.