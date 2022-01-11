Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, luật sư bày tỏ: 'Hành trình tìm kiếm Diễm My ngày càng bế tắc suốt 2 năm qua'

Câu chuyện "mất tích" của Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang là vấn đề được đông đảo dư luận chú ý và quan tâm.

Vào tháng 12/2021, theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, sau phiên tòa phúc thẩm vụ "50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai" khép lại, bị cáo Châu Vinh Hóa (46 tuổi) đã bị tuyên mức án 2 năm tù treo với thời gian thử thách 4 năm. Đồng thời, bà Hóa phải bồi thường cho bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên (Sinh năm 1998) hơn 17 triệu đồng, trong đó khấu trừ gần 9 triệu đồng đã nộp theo tuyên án tại phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, sau khi phiên tòa khép lại, cha mẹ Diễm My cùng thân nhân bị cáo Châu Vinh Hóa đã vỡ òa. Luật sư Trần Quốc Dũ chính là người đồng hành cùng bố mẹ Diễm My và bị cáo Châu Vinh Hóa trong suốt 2 năm qua. Ông cho biết: "Bản thân chị Hóa có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị đã ly thân chồng, đang phụ bán hủ tiếu thuê, có thu nhập không ổn định. Thậm chí, chị ấy vẫn chưa thể viết được tên mình một cách tròn vẹn. Tôi thật sự vui và hạnh phúc khi có thể giúp chị ấy tại phiên tòa phúc thẩm. Đồng thời, anh Thắng và chị Mai không bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Luật sư Trần Quốc Dũ - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, trao đổi với Doanh nghiệp và tiếp thị, luật sư Dũ chia sẻ hành trình tìm kiếm Diễm My chưa bao giờ khép lại, nhưng lại gần như rơi vào bế tắc. Luật sư Dũ từng đến Tịnh thất Bồng Lai vào tháng 11/2019 sau khi nhận lời tham gia vụ án này. Ông cho biết: "Tại đây, cháu Diễm My đã bày tỏ mong muốn "xử lí thật nặng bố mẹ" vì đã cấm cô qua lại Tịnh thất Bồng Lai. Tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm thấy câu chuyện này "có vấn đề"! Tại sao họ tu hành mà đồng ý với Diễm My như thế? Ông Lê Tùng Vân đã nói rằng về luật pháp thì chúng tôi rành rẽ, nhưng về đạo lí, tu hành, chúng tôi phải học hỏi Diễm My". Cho tới thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa có cuộc đối thoại thẳng thắn nào với Tịnh thất Bồng Lai. Tất cả đều bị từ chối bởi họ không cần tiền, họ chỉ cần Diễm My ở đó.

Luật sư Dũ đã đồng hành với bố mẹ Diễm My để đi tìm con gái - Ảnh: Internet Suốt 2 năm qua, luật sư Dũ đã đồng hành với bố mẹ Diễm My. Luật sư Dũ bộc bạch: "Có giai đoạn, chị Mai ốm, sút gần mười mấy kí. Chị ấy bỏ công việc và lao đi tìm con. Có thời điểm, anh Thắng nghĩ rằng chị ấy sẽ mất đi vì chịu đựng không nổi, chị không ăn, không uống, suy sụp tinh thần. Nhưng dần dần, nhờ báo chí, cộng đồng mạng lên tiếng, chị ấy mới vực dậy được tinh thần để tiếp tục đi tìm Diễm My". Hiện tại, ông Thắng và bà Mai vẫn chưa tìm được Diễm My. Trong suốt 2 năm qua, cô đã nhiều lần bỏ trốn khỏi gia đình và đăng các video tố cáo bố mẹ lên mạng xã hội.

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