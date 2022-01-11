Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) sẽ tham gia hỗ trợ miễn phí pháp lý cho gia đình bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân trí, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ông vừa nhận được đơn yêu cầu luật sư của chị N.T.H (SN 1985, tạm trú quận Bình Thạnh, TP HCM), là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong. Đồng thời, luật sư Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí, tham gia tố tụng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu bé.

Luật sư Thơm cho biết, trong đơn yêu cầu luật sư, mẹ ruột của bé V.A - chị N.T.H viết: "Sự việc Thái và Trang đánh đập, hành hạ dẫn đến cái chết của con gái khiến tôi và gia đình vô cùng bức xúc, phẫn nộ, tâm lý suy sụp, đau khổ. Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối với việc hành hạ chính con ruột mình của ông Nguyễn Trung Kim Thái và bạn gái".

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, luật sư cũng bày tỏ nỗi bức xúc về những hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã xâm phạm đến quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người, quyền sống của trẻ em nói riêng nên cần thiết phải được xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Luật sư cho rằng hành vi của bố ruột bé V.A là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi tạo điều kiện để cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết con đẻ mình, sau đó tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội nên cũng cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: FBNV

Trước đó, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, luật sư Thơm cũng khẳng định rằng anh sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm, khách quan, bảo vệ cháu bé như chính con mình bị tội phạm xâm phạm.

Hiện tại, ngoài Luật sư Trần Ngọc Nữ, luật sư Phạm Công Hùng thì luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ là người thứ 3 tham gia vào hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé và gia đình trong thời gian tới.

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