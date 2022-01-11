Thấu hiểu 'nỗi căm phẫn' của gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành, luật sư đồng ý hỗ trợ pháp lý miễn phí

Xã hội 11/01/2022 15:19

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) sẽ tham gia hỗ trợ miễn phí pháp lý cho gia đình bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân trí, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ông vừa nhận được đơn yêu cầu luật sư của chị N.T.H (SN 1985, tạm trú quận Bình Thạnh, TP HCM), là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong. Đồng thời, luật sư Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí, tham gia tố tụng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu bé.

Luật sư Thơm cho biết, trong đơn yêu cầu luật sư, mẹ ruột của bé V.A - chị N.T.H viết: "Sự việc Thái và Trang đánh đập, hành hạ dẫn đến cái chết của con gái khiến tôi và gia đình vô cùng bức xúc, phẫn nộ, tâm lý suy sụp, đau khổ. Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối với việc hành hạ chính con ruột mình của ông Nguyễn Trung Kim Thái và bạn gái".

be gai 8 tuoi
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, luật sư cũng bày tỏ nỗi bức xúc về những hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã xâm phạm đến quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người, quyền sống của trẻ em nói riêng nên cần thiết phải được xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Luật sư cho rằng hành vi của bố ruột bé V.A là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi tạo điều kiện để cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết con đẻ mình, sau đó tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội nên cũng cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

be gai 8 tuoi 1
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: FBNV

Trước đó, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, luật sư Thơm cũng khẳng định rằng anh sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm, khách quan, bảo vệ cháu bé như chính con mình bị tội phạm xâm phạm. 

Hiện tại, ngoài Luật sư Trần Ngọc Nữ, luật sư Phạm Công Hùng thì luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ là người thứ 3 tham gia vào hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé và gia đình trong thời gian tới.

Lên cơn nghiện, cha dượng đạp thẳng vào đầu bé trai 2 tuổi dẫn đến tử vong tại chỗ

Lên cơn nghiện, cha dượng đạp thẳng vào đầu bé trai 2 tuổi dẫn đến tử vong tại chỗ

Bởi vì giận vợ, Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đã dùng chân đạp trúng vào đầu bé trai 2 tuổi khiến bé bất tỉnh rồi tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi Vụ bé gái bị dì ghẻ bạo hành luật sư bé 8 tuổi bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 49 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số