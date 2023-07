Bên cạnh đó, luật sư Thơm cũng khẳng định rằng anh sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm, khách quan, bảo vệ cháu bé như chính con mình bị tội phạm xâm phạm. Anh bày tỏ: "Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, trong đó quyền được sống là quyền thiêng liêng, cao quý nhất sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật".

Bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm khiến dư luận vừa đau xót vừa phẫn nộ - Ảnh: Internet

Gia đình bé V.A cũng xác nhận thông tin này. Tính tới thời điểm hiện tại, gia đình đã mời hỗ trợ 3 nhóm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho bé V.A: Luật sư Trần Ngọc Nữ, luật sư Phạm Công Hùng và luật sư Nguyễn Anh Thơm. Cả 3 luật sư này có những thế mạnh riêng, đều là những luật sư sắc sảo và có kinh nghiệm trong những vụ người yếu thế (trẻ em, phụ nữ) bị bạo hành, xâm hại.

Trước đó, theo chia sẻ của báo Người báo động, và ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.