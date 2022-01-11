Quyết tâm đòi công bằng cho con, gia đình của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành mời thêm luật sư hỗ trợ

Xã hội 11/01/2022 08:30

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, gia đình của bé V.A đã mời thêm luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho con.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) vừa báo tin anh đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé gái 8 tuổi. Cụ thể, gia đình của bé V.A đã gửi hồ sơ, đơn yêu cầu trợ giúp đến luật sư Nguyễn Anh Thơm và được anh nhận lời hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé. 

Được biết, luật sư Nguyễn Anh Thơm uy tin, nổi tiếng là có nhiều kinh nghiệm tố tụng, chuyên tiếp nhận và tham gia nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Anh từng là đại diện pháp lý của nhiều gia đình có con bị bạo hành, xâm hại như vụ hung thủ xâm hại chị 8 tuổi, giết em 4 tuổi ở Sơn Tây, vụ bé M.M bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành...

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Internet

 

Anh chia sẻ: "Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho cháu là sự chia sẻ, xót thương của bản thân và cũng như mọi người trong xã hội trước số phận của cháu đã bị các đối tượng bạo hành dã man, tàn bạo, chết trong đau đớn. Mọi người dân Việt Nam đều tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật để đòi lại công lý, công bằng cho cháu. Đây không còn là chuyện nội bộ gia đình mà nó là tính mạng con người, quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ. 

Bên cạnh đó, luật sư Thơm cũng khẳng định rằng anh sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm, khách quan, bảo vệ cháu bé như chính con mình bị tội phạm xâm phạm. Anh bày tỏ: "Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, trong đó quyền được sống là quyền thiêng liêng, cao quý nhất sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật".

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Bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm khiến dư luận vừa đau xót vừa phẫn nộ - Ảnh: Internet

Gia đình bé V.A cũng xác nhận thông tin này. Tính tới thời điểm hiện tại, gia đình đã mời hỗ trợ 3 nhóm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho bé V.A: Luật sư Trần Ngọc Nữ, luật sư Phạm Công Hùng và luật sư Nguyễn Anh Thơm. Cả 3 luật sư này có những thế mạnh riêng, đều là những luật sư sắc sảo và có kinh nghiệm trong những vụ người yếu thế (trẻ em, phụ nữ) bị bạo hành, xâm hại. 

Trước đó, theo chia sẻ của báo Người báo động, và ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

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Vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành được 'tái hiện' qua hát xẩm: 'Con ơi hãy rũ bụi trần'

Bài xẩm "Con ơi hãy rũ bụi trần" không chỉ gửi nguyện cầu bé gái 8 tuổi siêu thoát mà cũng góp một tiếng nói về vấn đề bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em còn nhức nhối trong xã hội ngày nay.

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