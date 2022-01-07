Viện kiểm sát TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố tội 'giết người' với mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi

Xã hội 07/01/2022 13:54

 Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/1, liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm"

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái là việc làm phù hợp, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các quy trình về thủ tục tố tụng. Ngoài ra, việc cơ quan tiến hành tố tụng khôi phục lại được dữ liệu camera trong căn hộ mà Thái và Trang đã cố tình xóa, hủy trước khi thông báo với bảo vệ tòa nhà và đưa bị hại đi cấp cứu là một chứng cứ vô cùng quan trọng và là mấu chốt giải quyết của vụ án này.

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Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về tội 'Giết người' và 'Hành hạ người khác' - Ảnh: NLĐ

Đồng quan điểm, luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhìn nhận hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang là quá sức tưởng tưởng. Rõ ràng, trong tình trạng bé V.A không có khả năng tự vệ, Trang bắt buộc phải nhận thức được hành vi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cháu V.A. Tuy vậy, Trang vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. Nghiêm trọng hơn, sau khi cháu bé có dấu hiệu kiệt sức, Trang vẫn chưa dừng lại hành vi của mình.

Do đó, vệc cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố tội "Giết người", "Che giấu tội phạm" là phù hợp với quy định pháp luật hình sự. Ngoài ra, việc truy tố và xử lý đúng người, đúng tội, có hình phạt tương xứng với mức độ của hành vi phạm tội là hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong trường hợp này. Bởi lẽ, trẻ em là đối tượng yếu thế luôn được pháp luật bảo vệ.

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Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Tuổi trẻ Online đưa tin, vào sáng 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự). Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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