Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/1, liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm"

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái là việc làm phù hợp, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các quy trình về thủ tục tố tụng. Ngoài ra, việc cơ quan tiến hành tố tụng khôi phục lại được dữ liệu camera trong căn hộ mà Thái và Trang đã cố tình xóa, hủy trước khi thông báo với bảo vệ tòa nhà và đưa bị hại đi cấp cứu là một chứng cứ vô cùng quan trọng và là mấu chốt giải quyết của vụ án này.