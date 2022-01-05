Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội giết người và khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội danh.

Theo báo Công an TP.HCM, vào sáng ngày 5/1, liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi - N.T.V.A bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Đồng thời, cơ quan điều tra có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về tội 'Giết người' - Ảnh: CACC Bên cạnh đó, Zing đưa tin, Thạc sĩ Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho biết, trong trường hợp Trang bị xử lý về tội "Giết người", ông Thái sẽ chịu trách nhiệm là đồng phạm giúp sức tích cực cho Trang hoặc bị xử lý về các tội "Che giấu tội phạm" và "Ngược đãi hoặc hành hạ con đẻ". Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Ngọc Biên (Nguyên Điều tra viên hình sự cao cấp Bộ Quốc phòng) nêu nhận định: "Giữa hàng loạt tội danh, cơ quan điều tra bước đầu sẽ khởi tố những tội danh có dấu hiệu rõ ràng nhất. Sau đó, nếu đủ căn cứ, họ có thể chuyển đổi sang những tội nặng hơn. Trường hợp này, việc xóa dữ liệu camera của Thái có dấu hiệu khá rõ ràng của hành vi Che giấu tội phạm. Nếu Trang bị xử lý về tội Giết người, Thái bước đầu có thể sẽ bị xử lý về tội Che giấu tội phạm với mức án tối đa là 7 năm tù".

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet Nếu đủ căn cứ, cơ quan điều tra có thể xử lý Thái với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực với Trang. Nếu không, cha ruột bé A. có thể bị xử lý về các tội Che giấu tội phạm và Ngược đãi hoặc hành hạ con đẻ theo Điều 389, 185 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

NÓNG: Công an TP.HCM quyết định khởi tố bổ sung tội 'Giết người' và 'Che giấu tội phạm' trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bổ sung tội "giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, khởi tố tội "che giấu tội phạm" đối với Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

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