NÓNG: Liên ngành tố tụng TP.HCM họp khẩn về vụ bé gái bị 'dì ghẻ' bạo hành dẫn đến tử vong

Xã hội 04/01/2022 20:14

Nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP.HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 4/1, liên ngành tố tụng  gồm Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Tòa án Nhân dân TP.HCM đã họp khẩn vụ bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong tại quận Bình Thạnh.

Phía Công an TP.HCM tham dự có thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn (Phó Giám đốc Công an TP.HCM), đại tá Trà Văn Lào (Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM), thượng tá Trần Thị Kim Lý cùng các điều tra viên. Phía tòa án có bà Trịnh Ngọc Thúy (Phó Chánh án TAND TP.HCM) và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM.

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Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin, nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP.HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

Cho tới thời điểm hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vẫn đang thụ lý vụ án "Hành hạ người khác" do Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột cháu V.A) với vai trò đồng phạm. Phía Công an TP HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án này.

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Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Ảnh: Thanh niên

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết: "Không thể chấp nhận trong thời buổi này lại có hành vi nghiêm trọng như vậy. Ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu cơ quan điều tra tập trung làm rõ dấu hiệu tội phạm của các nghi can. Nếu có đầy đủ tài liệu chứng cứ có thể chuyển tội danh nặng hơn. Đồng thời, Công an TP.HCM cũng thống nhất đây là vụ án điểm, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, ngăn chặn. Nếu quá trình củng cố hồ sơ có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý".

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