Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, một phụ huynh tại lớp học của bé gái 8 tuổi - V.A cũng đã chia sẻ lại đoạn tin nhắn của Trung Thái. Theo đó, nội dung của cuộc hội thoại được gửi đi trong ngày bé V.A mất. Phụ huynh này nghe tin từ cô giáo chủ nhiệm, biết bé V.A gặp chuyện nên đã nhắn tin cho Thái hỏi thăm, chia buồn với gia đình. Song, ông Thái lại bình tĩnh đáp lại rằng bé gái bị "tai nạn nên mất". Đồng thời, ông còn rất tự tin vào kết quả giám định.

Trong khi đó, vào ngày 22/12, sau khi bé V.A tử vong, chính Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu trong camera. Tuy nhiên, sau đó Công an Q.Bình Thạnh đã khôi phục lại một phần dữ liệu camera, trong đó ghi lại hình ảnh bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của Thái, 25 tuổi, quê Gia Lai) đánh bé gái suốt 4 giờ bằng cây gỗ, tay, chân... đồng thời trói cô bé trong lúc dạy học.

Những dòng tin nhắn vô cảm của bố ruột bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình

Những dòng tin nhắn khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước chi tiết này, trao đổi với Doanh nghiệp và tiếp thị, anh Quang Vinh, bác ruột của cháu V.A đã bày tỏ bức xúc: "Tin nhắn của Trung Thái và phụ huynh bạn cháu V.A là lúc anh ta đang được tại ngoại. Thái thật máu lạnh, nhơn nhơn, thản nhiên trước cái chết của con. Thậm chí, Thái còn nói rằng 'kết quả giám định mới là bằng chứng rõ ràng nhất, rồi còn Mô Phật nữa'. Trời đất nào dung tha tội ác này?".