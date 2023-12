Trong khi đó, vào ngày 22/12, sau khi bé V.A tử vong, chính Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu trong camera. Tuy nhiên, sau đó Công an Q.Bình Thạnh đã khôi phục lại một phần dữ liệu camera, trong đó ghi lại hình ảnh bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của Thái, 25 tuổi, quê Gia Lai) đánh bé gái suốt 4 giờ bằng cây gỗ, tay, chân... đồng thời trói cô bé trong lúc dạy học.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, vụ án này có tính chất nghiêm trọng và hành vi của bị can Trang và Thái có dấu hiệu phạm tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người hoặc tội "giết người", thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP.HCM. Vì vậy, Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ cho PC01 (Công an TP.HCM) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, hiện công an vẫn đang củng cố chứng cứ xác định rõ hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, nếu quá trình củng cố hồ sơ có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý đúng theo quy định pháp luật.