Dấu hiệu 'Giết người' trong vụ việc bé gái 8 bị 'dì ghẻ' bạo hành ở TP.HCM

Xã hội 03/01/2022 10:43

Vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đặc biệt nghiêm trọng này đã gây phẫn nộ dư luận trong nhiều ngày qua. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Tòa án Nhân dân TP.HCM truy tố, xét xử làm án điểm.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, luật sư Đỗ Đức Vĩnh, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (VKSND Cấp cao tại TP HCM), việc Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Thùy Trang về tội "Hành hạ người khác", luật sư Vĩnh cho rằng khi xem xét vụ việc, Viện kiểm sát có thể hủy quyết định khởi tố của cơ quan điều tra và thay đổi quyết định khởi tố nếu thấy rõ hành vi phạm tội khác và hướng dẫn cơ quan điều tra thực hiện theo quyết định của Viện kiểm sát. Cơ quan điều tra không thống nhất thì vẫn phải thực hiện và báo cáo Viện kiểm sát cấp trên.

Luật sư Vĩnh phân tích: "Theo hình ảnh và nội dung báo chí phản ánh thì cơ quan điều tra phải khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" vì thấy rõ cháu bị tác động ngoại lực, đã có đủ cơ sở để khởi tố tội "Cố ý gây thương tích". Có lẽ cơ quan điều tra đã quá thận trọng. Riêng đối với vụ án này, theo cá nhân của tôi, đây là tội "Giết người". Quan trọng nhất là kết quả giám định, nếu cháu tổn thương các bộ phận cơ thể mà không được chữa, vẫn tiếp tục hành hạ thì có dấu hiệu phạm tội "Giết người" với động cơ đê hèn".

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Võ Nguyễn Quỳnh Trang và tang vật gậy gỗ dài 90 cm - Ảnh: Công an cung cấp

Bên cạnh đó, luật sư Vĩnh cho rằng bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang không có tư cách gì với cháu A. về mặt phát luật. Bởi vì bà Trang chỉ là khách, là người tình của cha nhưng lại xâm hại cháu bé trong căn nhà đó thì tính chất còn nghiêm trọng hơn.

Đồng quan điểm với luật sư Vĩnh, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội của Quốc hội), cho rằng trong vụ việc này, các cơ quan chức năng rất nhanh chóng vào cuộc và làm việc rất có trách nhiệm. "Tôi mong muốn cơ quan tố tụng và các cơ quan tổ chức liên quan làm rõ trong thời gian cháu A. ở chung với cha và người tình của cha thì cháu còn bị bạo hành nào khác về tinh thần, ví dụ như mắng chửi chì chiết, hoặc phạt vạ nào khác không? Phải điều tra đầy đủ những hành vi bạo lực đối với cháu A. thì việc buộc tội mới đúng tội danh".

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Hai đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Zing đưa tin, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cũng chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Ông cho biết: "Gậy gỗ là hung khí nguy hiểm được nghi phạm sử dụng để đánh liên tiếp vào đầu, bụng có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng của cháu bé". Do đó, với một người có đầy đủ nhận thức thì Võ Nguyễn Quỳnh Trang phải ý thức được hậu quả của hành vi gây ra. Tuy nhiên, nữ nghi phạm có dấu hiệu cố tình thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra. Đó là dấu hiệu giết người.

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Mới đây, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, mẹ ruột của cháu V.A) cùng người thân đã chia sẻ về việc chồng cũ ngăn cấm không cho gặp con gái.

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