Khi một phụ huynh trong lớp nghe tin bé V.A mất, Nguyễn Kim Trung Thái đã trả lời rất bình tĩnh, tự tin vào kết quả giám định và khẳng định không quan tâm đến miệng đời dư luận.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, cư dân mạng lan truyền một đoạn tin nhắn trao đổi được cho là của Trung Thái khi một phụ huynh trong lớp học của bé gái 8 tuổi - V.A hỏi thăm. Cụ thể, nội dung của cuộc hội thoại được gửi đi trong ngày bé V.A mất. Phụ huynh này nghe tin từ cô giáo chủ nhiệm, biết bé V.A gặp chuyện nên đã nhắn tin cho Thái hỏi thăm, chia buồn với gia đình. Song, ông Thái lại bình tĩnh đáp lại rằng bé gái bị "tai nạn nên mất". Đồng thời, ông còn rất tự tin vào kết quả giám định và khẳng định không quan tâm đến miệng đời dư luận.

Đoạn tin nhắn trao đổi được cho là của Trung Thái khi một phụ huynh trong lớp học của bé V.A hỏi thăm - Ảnh: Chụp màn hình Ông Thái còn khẳng định không quan tâm đến miệng đời dư luận - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào ngày 2/1, theo điều tra phục hồi camera những ngày tháng trước đó cho thấy Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) có vai trò đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Ngoài ra Thái có dấu hiệu có những hành vi cấu thành tội "che giấu tội phạm". Cụ thể, vào chiều 7/12/2021, sáng 11/12, Trang nhiều lần đánh đập cháu A., Thái đều chứng kiến. Đôi khi, Thái còn bôi thuốc cho con nhưng không có động thái căn ngăn. Riêng ngày 22/12 (ngày bé A. qua đời), Thái khai nhận đi làm, không chứng kiến Trang đánh cháu. Khi về đến nhà, thấy con gái ngất lịm, Thái sơ cứu nhưng cảm nhận con gái không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện. Trong thời gian chờ cháu A. cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể lại cho Thái biết việc Trang đánh cháu. Song, ông Thái không trình báo công an, không tố giác Trang đánh con nhiều lần, nhiều ngày trước đó, mà Thái còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà, xóa dữ liệu camera.

Hai đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ án này lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-viec-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-lo-tin-nhan-bo-ruot-tu-tin-vao-ket-qua-giam-dinh-cua-con-gai-minh-444168.html