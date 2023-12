Chiều ngày 31/12, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục được nhiều đoạn clip trong camera an ninh trong nhà đối tượng bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng đã khôi phục được camera, thu giữ nhiều đoạn clip trong nhà, nơi bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. tử vong do bị bạo hành.

Trong đoạn video ghi lại cảnh chi Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) dùng cây đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013) thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nguồn tin của Báo Người Lao Động chia sẻ: "Cháu bé khóc lóc, van xin tha thiết nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn ra tay dã man".

Thi thể bé A. có rất nhiều vết bầm tím lớn - Ảnh: NLĐ

Sau khi bị bắt, Nguyễn Kim Trung Thái cũng đã thừa nhận nhiều lần chứng kiến "vợ mới" đánh con gái. Chính anh ta cũng đã từng cầm cây và đánh con khiến bé bị thương ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ báo Công an TP.HCM, người bố là Nguyễn Kim Trung Thái và mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang hiện đều đã bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Bên cạnh đó, vào tối ngày 31/12, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2021. Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chủ trì cuộc họp báo vụ bạo hành bé gái 8 tuổi - Ảnh: NLĐ

Tại buổi họp báo, đông đảo phóng viên đã đề nghị thông tin chi tiết hơn vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, đại diện Công an quận Bình Thạnh đã trả lời như sau: "Trước đó chúng tôi đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ trẻ em và đến tối ngày hôm qua đến sáng nay đã bắt khẩn cấp ông Thái vì có vai trò giúp sức hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em".

