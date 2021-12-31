Vụ việc bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Xôn xao hình ảnh đầu tiên của bố ruột ở cơ quan công an

Xã hội 31/12/2021 14:49

Mới đây, hình ảnh đầu tiên được cho là bố ruột của bé gái 8 tuổi tử vong tại cơ quan chức năng được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật và bạn đọc, hình ảnh đầu tiên được cho là bố bé gái 8 tuổi tại cơ quan chức năng được lan truyền trên mạng xã hội. Có thể thấy, ông Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) khá là bình tĩnh, mặc áo sơ mi đen, quần jean và đi dép tông. Hai tay để phía trước đã bị chiếc áo che đi.

Song, hành động ngồi gác chân giữa cơ quan công an của đối tượng này khiến dân mạng "chướng mắt" và không khỏi chỉ trích. Dưới bức ảnh được đăng tải trên một diễn đàn có tiếng, hàng nghìn bình luận mắng chửi và mỉa mai xuất hiện.

be gai 8 tuoi
Xôn xao hình ảnh bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành tại cơ quan công an - Ảnh: PL&BĐ

Trước đó, báo Người lao động đưa tin, vào khuya ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn. 

Tại cơ quan điều tra, ông Thái thì trình bày giao cho Trang kèm bé V.A học toán và cũng thường nghe Trang có la và đánh bé V.A. Trước đó, ngày 11.12.2021, ông Th. phát hiện trên đầu bé V.A có thương tích và bé V.A nói lại bị té ngã, sau đó, ông Thái có đưa bé đến bệnh viện để khâu vết thương.

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Xôn xao hình ảnh đầu tiên của bố ruột ở cơ quan công an - Ảnh 2
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Tiến hành pháp y bé V.A xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định bé V.A bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy, vùng đầu có tụ máu dưới da trán đỉnh phải não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị 'dì ghẻ' bạo hành: Bố ruột sẽ bị xử lý ra sao?

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị 'dì ghẻ' bạo hành: Bố ruột sẽ bị xử lý ra sao?

Đối tượng bị bắt khẩn cấp trong vụ cháu bé 8 tuổi tử vong là ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ở quận 1) do có hành vi đồng phạm giúp sức Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) hành hạ chính con gái ruột của mình.

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