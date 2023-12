Nếu có đủ căn cứ xác định bé A có dấu hiệu bị đánh đập, hành hạ, song nguyên nhân tử vong không phải do việc bạo hành gây ra thì việc cơ quan điều tra khởi tố Trang về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS 2015 là đúng người, đúng tội.

Theo báo An ninh Tổ quốc đưa tin, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, trong vụ việc khiến bé gái 8 tuổi tử vong có 2 tình huống: Bé bị bạo hành nhưng nguyên nhân tử vong không phải vì bị đánh đập hoặc Bé bị bạo hành mà nguyên nhân tử vong do vết thương mà đối tượng Trang gây ra.

Tuy nhiên nếu có căn cứ xác định bé A bị hành hung dẫn tới tử vong, cơ quan chức năng có thể thay đổi tội danh, truy cứu trách nhiệm hình sự bị can Trang về các tội nặng hơn đó là Cố ý gây thương tích hoặc Giết người. Việc xác định chính xác hành vi của Trang sẽ là một trọng những căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Kim Trung Thái, đối tượng có hành vi đồng phạm giúp sức. Đồng thời, nếu có đủ bằng chứng cho thấy Thái đã thông đồng, giúp sức, tiếp tay cho Trang thực hiện hành vi của mình thì đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương tự với vai trò giúp sức tích cực cho bị can.

Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình đã nêu rõ, cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Pháp luật nghiêm cấm bạo hành trẻ em. Do đó, để những vụ việc đau lòng tương tự không còn tái diễn, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc, thích đáng với những người gây tổn hại về tinh thần, thể xác và tính mạng của trẻ em.

Trước đó, theo chia sẻ từ báo Người lao động, vào khuya ngày 30/12, ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ở quận 1) bị bắt khẩn cấp do có hành vi đồng phạm giúp sức Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) hành hạ chính con gái ruột của mình. Đồng thời, bà N.T.H (mẹ ruột bé N.T.V.A) và cậu ruột bé đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM và VKSND TP. HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Kim Trung Thái.