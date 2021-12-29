Sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng dẫn đến tử vong đang khiến dư luận vừa đau xót vừa phẫn nộ.

Theo chia sẻ từ báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị H. là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. (ngụ quận 1, TP.HCM, bị "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang hành hạ tử vong). Bà H. cho biết, vào năm 2020, ông Nguyễn Kim Trung Thái ngoại tình, có quan hệ bất chính với bà Quỳnh Trang nên vợ chồng thường xuyên lục đục, cãi vã. Đến tháng 8/2020, tòa án đồng ý cho hai người thuận tình ly hôn, ông Thái nuôi bé V.A còn bà H nuôi đứa con trai nhỏ. Sau khi ly hôn, ông Thái và bà Trang dọn về sống chung với nhau và cấm cản, không cho bà H được gặp bé V.A. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã hơn 1 năm nhưng bà H chỉ được gặp con 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.

Ông Nguyễn Trung Kim Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Dân Việt Theo VTC News, ông V. chia sẻ thêm rằng gia đình ông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, em gái là bà H. làm việc tại một ngân hàng ở TP.HCM. Em gái ông và Thái cưới nhau năm 2013 rồi sinh được một trai, một gái. Thời gian đầu, gia đình em gái ông hạnh phúc, có những cuối tuần cả gia đình về Vũng Tàu thăm ông bà ngoại. Cho tới khoảng tháng 8/2020, gia đình bất ngờ khi hay tin mẹ bé A. uống thuốc ngủ tự tử với lý do ông Thái cặp bồ suốt thời gian dài. Thậm chí, theo ông, khi cặp bồ với ông Thái, Trang còn nhắn tin, gọi điện chửi bới và hăm dọa em gái ông. Lúc đó, khi em gái ông đi cấp cứu vì tự tử, gia đình nhà nội và Thái đưa bé A. về, rồi nói Thái muốn chia tay bà H.

Di ảnh tưởng niệm bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, bà H. đã làm đơn lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM để tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cha của bé V.A là ông Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Bà N.T.H yêu cầu khởi tố vụ án hình sự với các hành vi: "Giết người", "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" và tội "Không tố giác tội phạm".

'Lặng người' trước nguyên nhân cái chết của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành Sau khi công an xác định nguyên nhân cái chết của bé V.A, người mẹ cùng gia đình như "chết lặng" và đau đớn khôn xiết.

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