Cho tới khoảng tháng 8/2020, gia đình bất ngờ khi hay tin mẹ bé A. uống thuốc ngủ tự tử với lý do ông Thái cặp bồ suốt thời gian dài. Thậm chí, theo ông, khi cặp bồ với ông Thái, Trang còn nhắn tin, gọi điện chửi bới và hăm dọa em gái ông. Lúc đó, khi em gái ông đi cấp cứu vì tự tử, gia đình nhà nội và Thái đưa bé A. về, rồi nói Thái muốn chia tay bà H.

Di ảnh tưởng niệm bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà H. đã làm đơn lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM để tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cha của bé V.A là ông Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Bà N.T.H yêu cầu khởi tố vụ án hình sự với các hành vi: "Giết người", "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" và tội "Không tố giác tội phạm".