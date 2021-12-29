Trước nhiều ý kiến thắc mắc về việc vì sao Nguyễn Võ Quỳnh Trang chỉ bị bắt và khởi tố hành vi hành hạ người khác, luật sư của Đoàn luật sư TPHCM mới đây đã có câu giải đáp.
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Sau khi bị bắt giữ vào ngày 23/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại cơ quan điều tra đã khai nhận hành vi đánh đập bé V.A. Đến ngày 28/12, Trang chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng. Trên cơ sở điều tra, bước đầu xác định Trang có dấu hiệu phạm tội nên cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can tội danh “hành hạ người khác”.
Tuy nhiên, hiện rất nhiều ý kiến cho rằng tội danh mà cơ quan điều tra đã khởi tố đối với Trang là chưa tương xứng với hậu quả mà bị can đã gây ra. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng cha ruột của cháu V. A cũng phải có trách nhiệm liên đới.
Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, luật sư Lê Trung Phát - Đoàn luật sư TP.HCM - cho rằng hành vi "hành hạ người khác" mà cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố là có cơ sở. Theo đó, việc xác nhận tội danh của bị can là bạo hành, cố ý gây thương tích hay thậm chí là tội giết người còn tùy thuộc vào diễn biến trong quá trình điều tra.
Luật sư Phát giải thích: “Nếu trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định rõ hành vi mà bị can tác động lên cháu bé có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu bé hay không thì mới xác định được chính xác là bạo hành hay một tội danh khác”.
Theo luật sư Phát, trong quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn toàn có thể thay đổi quyết định khởi tố ban đầu để điều tra theo một tội danh khác. Thậm chí đến khi vụ án được đưa ra xét xử, tòa án cũng có thể yêu cầu điều tra lại nếu xét thấy tội danh truy tố chưa phù hợp.