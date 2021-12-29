Sau khi bị bắt giữ vào ngày 23/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại cơ quan điều tra đã khai nhận hành vi đánh đập bé V.A. Đến ngày 28/12, Trang chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng. Trên cơ sở điều tra, bước đầu xác định Trang có dấu hiệu phạm tội nên cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can tội danh “hành hạ người khác”.

Vật dụng Trang dùng đánh bé V.A (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, hiện rất nhiều ý kiến cho rằng tội danh mà cơ quan điều tra đã khởi tố đối với Trang là chưa tương xứng với hậu quả mà bị can đã gây ra. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng cha ruột của cháu V. A cũng phải có trách nhiệm liên đới.

Th - bố của bé A tại hiện trường (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, luật sư Lê Trung Phát - Đoàn luật sư TP.HCM - cho rằng hành vi "hành hạ người khác" mà cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố là có cơ sở. Theo đó, việc xác nhận tội danh của bị can là bạo hành, cố ý gây thương tích hay thậm chí là tội giết người còn tùy thuộc vào diễn biến trong quá trình điều tra.