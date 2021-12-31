Vụ việc ô tô tải tông hàng loạt xe máy khiến 15 người thương vong: Tài xế có sổ tâm thần

Xã hội 31/12/2021 15:52

Một vụ tại nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định), đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, trong đó có 1 học sinh lớp 10. Đồng thời, 13 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào sáng 31/12, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã đi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào chiều tối 30/12 tại thị xã An Nhơn. Đồng thời, hỗ trợ gia đình có người tử vong 3 triệu đồng, gia đình người bị thương 1 triệu đồng. Thị xã An Nhơn cũng hỗ trợ gia đình người tử vong 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng thăm hỏi và hỗ trợ.

Liên quan vụ tai nạn, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, tài xế không dương tính với ma túy, tuy nhiên, tài xế này có sổ tâm thần.

tan nan giao thong
Xe đầu kéo gây nạn liên hoàn ở Bình Định khiến 15 người thương vong - Ảnh: NLĐ

Trước đó, theo VTC News đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều ngày 30/12, ô tô tải mang BKS 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 do Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển hướng đông tây trên đường ĐT636, ĐT638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, xe đầu kéo này bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả, em V.T.P. (học sinh lớp 10, ngụ tại xã Nhơn Phúc) tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục lái phương tiện di chuyển trên đường ĐT638 thuộc xã Nhơn Lộc và gây thêm tai nạn. Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, sau quá trình truy đuổi, tổ tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã chặn bắt được tài xế Thâu điều khiển ô tô gây tai nạn.

tan nan giao thong 1
Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ trốn kéo lê cả xe máy dưới gầm - VTC News

Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, trong đó có 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trong bệnh viện vào đêm qua 30/12. Có 16 người bị thương được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, trong đêm có 3 người bị thương nhẹ đã được cho về nhà. Hiện tại, cơ quan chức năng cho biết đang có 13 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy gần chợ vải Ninh Hiệp

Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy gần chợ vải Ninh Hiệp

Tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900m2, lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn ô tô khiến 15 người thương vong Bình Định

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số