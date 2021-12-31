Một vụ tại nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định), đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, trong đó có 1 học sinh lớp 10. Đồng thời, 13 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào sáng 31/12, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã đi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào chiều tối 30/12 tại thị xã An Nhơn. Đồng thời, hỗ trợ gia đình có người tử vong 3 triệu đồng, gia đình người bị thương 1 triệu đồng. Thị xã An Nhơn cũng hỗ trợ gia đình người tử vong 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng thăm hỏi và hỗ trợ. Liên quan vụ tai nạn, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, tài xế không dương tính với ma túy, tuy nhiên, tài xế này có sổ tâm thần.

Xe đầu kéo gây nạn liên hoàn ở Bình Định khiến 15 người thương vong - Ảnh: NLĐ Trước đó, theo VTC News đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều ngày 30/12, ô tô tải mang BKS 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 do Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển hướng đông tây trên đường ĐT636, ĐT638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, xe đầu kéo này bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Hậu quả, em V.T.P. (học sinh lớp 10, ngụ tại xã Nhơn Phúc) tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục lái phương tiện di chuyển trên đường ĐT638 thuộc xã Nhơn Lộc và gây thêm tai nạn. Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, sau quá trình truy đuổi, tổ tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã chặn bắt được tài xế Thâu điều khiển ô tô gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ trốn kéo lê cả xe máy dưới gầm - VTC News Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, trong đó có 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trong bệnh viện vào đêm qua 30/12. Có 16 người bị thương được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, trong đêm có 3 người bị thương nhẹ đã được cho về nhà. Hiện tại, cơ quan chức năng cho biết đang có 13 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy gần chợ vải Ninh Hiệp Tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900m2, lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản.

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