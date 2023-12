Theo Công an TP.HCM, vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe cho toàn xã hội.

Theo chia sẻ từ báo Công an TP.HCM, vào tối ngày 31/12, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2021. Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì. Tại buổi họp báo, đông đảo phóng viên đã đề nghị thông tin chi tiết hơn vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, đại diện Công an quận Bình Thạnh đã trả lời như sau: "Trước đó chúng tôi đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ trẻ em và đến tối ngày hôm qua đến sáng nay đã bắt khẩn cấp ông Thái vì có vai trò giúp sức hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em".

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chủ trì cuộc họp báo vụ bạo hành bé gái 8 tuổi - Ảnh: NLĐ Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của bị can Thái trong vụ việc. Thượng tá Đạt chia sẻ thêm: "Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Công an TP.HCM cũng như công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này".

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, báo Người lao động đưa tin, về nguyên nhân, Thượng tá Đạt cho biết thêm, thứ nhất do việc ly hôn giữa cha mẹ, bé V.A được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình. Thứ hai là thiếu sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với bé V.A. Thứ ba, không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng, cụ thể là chung cư nơi bé sinh sống hầu như khép kín. Ngoài ra, do tình hình dịch Covid-19 vừa qua khiến nhà cách ly nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh rằng Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định hành vi của các đối tượng để đưa ra xét xử đúng người, đúng tội. Ngoài ra, Công an cũng sẽ phối hợp với Hội phụ nữ để có biệt pháp ngăn chặn vụ việc tương tự.

