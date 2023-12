Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào chiều ngày 31/12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc bé gái 8 tuổi - N.T.V.A tử vong, bị "dì ghẻ" bạo hành xảy ra tại quận Bình Thạnh. Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào ngày 28/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, tỉnh Gia Lai) cư trú chung cư Saigon Pearl về hành vi "hành hạ người khác". Đến ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố bé V.A) về hành vi giúp sức cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang.