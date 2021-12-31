Mới đây, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc bé Nguyễn Thái V.A (8 tuổi) tử vong, bị "dì ghẻ" bạo hành xảy ra tại quận Bình Thạnh.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào chiều ngày 31/12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc bé gái 8 tuổi - N.T.V.A tử vong, bị "dì ghẻ" bạo hành xảy ra tại quận Bình Thạnh. Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì. Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào ngày 28/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, tỉnh Gia Lai) cư trú chung cư Saigon Pearl về hành vi "hành hạ người khác". Đến ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố bé V.A) về hành vi giúp sức cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet Khi bị tạm giữ điều tra, Trang đã thừa nhận hành hạ cháu V.A trong thời gian dài, đã đánh bằng các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, Trang bắt cháu bé 8 tuổi phải làm việc theo một danh sách công việc được ghi rõ trên bảng treo trong nhà.

Ngoài ra, anh Thái trình bày rằng giao cho Trang kèm cháu A. học toán và cũng thường nghe Trang có la và đánh cháu A.. Trước đó ngày 11-12, anh Thái phát hiện trên đầu cháu A. bị thương tích và cháu nói bị té ngã, sau đó anh Thái có đưa cháu đến Bệnh viện ITO để khâu vết thương. Xót xa trước di ảnh bé V.A - Ảnh: Tuổi trẻ Online Thi thể bé A. có rất nhiều vết bầm tím lớn - Ảnh: Tuổi trẻ Online Khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

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