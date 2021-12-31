Theo chia sẻ thông tin Saostar, vào lúc 9 giờ ngày 31/12, theo nguyện vọng của gia đình bé V.A, các sư thầy tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành qua đời ngày 22/12 vừa qua.

Xung quanh di ảnh của V.A được các sư thầy tại chùa bày biện đơn giản mà sao khiến trái tim bao người thắt lại. Gương mặt nhỏ bé, đáng yêu của bé gái 8 tuổi ấy giữa khói hương nghi ngút và những đóa cúc trắng càng khiến nhiều người càng thêm căm phẫn trước hành vi tàn ác của "dì ghẻ" cùng sự vô cảm, nhẫn tâm của người bố. Trong lúc làm lễ, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé V.A, họ mong bé được ra đi thanh thản.