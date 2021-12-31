Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ theo nguyện vọng của gia đình

Xã hội 31/12/2021 14:17

Tại buổi lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành qua đời ngày 22/12 vừa qua, nhiều người dân đến tưởng niệm cô bé đã khóc nghẹn nhìn về phía di ảnh của em.

Theo chia sẻ thông tin Saostar, vào lúc 9 giờ ngày 31/12, theo nguyện vọng của gia đình bé V.A, các sư thầy tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành qua đời ngày 22/12 vừa qua. 

Xung quanh di ảnh của V.A được các sư thầy tại chùa bày biện đơn giản mà sao khiến trái tim bao người thắt lại. Gương mặt nhỏ bé, đáng yêu của bé gái 8 tuổi ấy giữa khói hương nghi ngút và những đóa cúc trắng càng khiến nhiều người càng thêm căm phẫn trước hành vi tàn ác của "dì ghẻ" cùng sự vô cảm, nhẫn tâm của người bố. Trong lúc làm lễ, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé V.A, họ mong bé được ra đi thanh thản.

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Nhiều người không cầm được nước mắt trước di ảnh của bé V.A - Ảnh: Internet
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Những bông hoa cúc trắng được trang trí quanh di ảnh của bé V.A - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Người lao động đã đưa tin, vào ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập cháu N.T.V.A. dẫn tới cháu bé tử vong. Bé V.A. được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện nên báo cho cơ quan chức năng.

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Các sư thầy tại chùa Tường Nguyên đã tổ chức lễ cầu siêu cho bé - Ảnh: Internet
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Các sư thầy và người tham gia lễ cầu siêu đọc kinh cầu mong linh hồn cô bé sớm siêu thoát - Ảnh: Interne

Công an quận Bình Thạnh có mặt ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ vụ việc. Kiểm tra tử thi, bác sĩ cho biết trên người cháu bé nhiều vết bầm tím lớn, vùng mặt có vết thương được khâu vá, mờ cũ. Lực lượng chức năng nghi ngờ cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Hiện tại, ông Nguyễn Kim Trung Thái cũng đã bị bắt khẩn cấp vào khuya ngày 30/12. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị 'dì ghẻ' bạo hành: Bố ruột sẽ bị xử lý ra sao?

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị 'dì ghẻ' bạo hành: Bố ruột sẽ bị xử lý ra sao?

Đối tượng bị bắt khẩn cấp trong vụ cháu bé 8 tuổi tử vong là ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ở quận 1) do có hành vi đồng phạm giúp sức Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) hành hạ chính con gái ruột của mình.

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