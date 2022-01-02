Sau khi có thông tin gia đình thay đổi luật sư của vụ án, ông Nguyễn Quang Vinh (bác ruột bé V.A) đã lên tiếng giải thích về vấn đề này.
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Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào sáng 2/1, ông Quang Vinh (bác ruột của bé gái 8 tuổi - V.A.) cho biết gia đình có làm việc với luật sư Luân về vấn đề pháp lý. Luật sư Lê Ngọc Luân, người hỗ trợ góc độ pháp luật cho gia đình bé V.A tuyên bố đã không còn là luật sư của vụ án.
Tuy nhiên, gia đình hiện đã được hỗ trợ bởi nhóm luật sư ở Hà Nội và luật sư Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM). Ông Vinh chia sẻ: "Gia đình tôi cũng gửi lời cảm ơn đến luật sư Luân đã đồng hành với gia đình trong hành trình pháp lý. Chúng tôi quyết theo đến cùng trong sự việc này". Đồng thời, ông Vinh cũng đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến luật sư Lê Ngọc Luân, các luật sư trong hội luật sư của TP.HCM, các luật sư của Đoàn luật sư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các nhà báo, diễn giả... đã giúp gia đình con nói lên tiếng nói cầu cứu, tố giác những kẻ phạm tội.
Giải thích thêm về lý do thay đổi luật sư của vu án, ông Vinh cho biết: "Thay mặt gia đình, chúng tôi xin thông báo gia đình đã làm đơn đề nghị thay đổi luật sư đại diện với cơ quan điều tra. Việc thay đổi này không có bất cứ sự tác động của một cá nhân hay tổ chức nào cả, đó là sự lựa chọn phù hợp đối với gia đình cháu".
Bên cạnh đó, ông Vinh cũng cho biết rằng vụ án hiện đã được chuyển tới cơ quan điều tra cấp cao hơn, và gia đình đã có luật sư theo sát để làm việc với cơ quan điều tra. Đồng thời, ông bày tỏ: "Gia đình tin tưởng công lý sẽ được thực thi, mức án cao nhất sẽ được định tội cho những kẻ vi phạm pháp luật trong vụ án của bé V.A. Cái ác phải được lên án và loại bỏ khỏi cuộc sống, để từ đây không có bất cứ em bé nào bị giống V.A nữa".
Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ án này lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý.