Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào sáng 2/1, ông Quang Vinh (bác ruột của bé gái 8 tuổi - V.A.) cho biết gia đình có làm việc với luật sư Luân về vấn đề pháp lý. Luật sư Lê Ngọc Luân, người hỗ trợ góc độ pháp luật cho gia đình bé V.A tuyên bố đã không còn là luật sư của vụ án.

Tuy nhiên, gia đình hiện đã được hỗ trợ bởi nhóm luật sư ở Hà Nội và luật sư Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM). Ông Vinh chia sẻ: "Gia đình tôi cũng gửi lời cảm ơn đến luật sư Luân đã đồng hành với gia đình trong hành trình pháp lý. Chúng tôi quyết theo đến cùng trong sự việc này". Đồng thời, ông Vinh cũng đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến luật sư Lê Ngọc Luân, các luật sư trong hội luật sư của TP.HCM, các luật sư của Đoàn luật sư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các nhà báo, diễn giả... đã giúp gia đình con nói lên tiếng nói cầu cứu, tố giác những kẻ phạm tội.