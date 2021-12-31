Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM kiến nghị khẩn trương điều tra, truy tố, xử lý người bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 23/12/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết đã nhận được Báo cáo nhanh của Ban Thường vụ Hội LHPN Q.Bình Thạnh báo cáo về vụ bé gái 8 tuổi - N.T.V.A tử vong tại bệnh viện Vinmec nghi do bị bạo lực tại P. 22, Q.Bình Thạnh.

Do đó, vào ngày 31/12/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã gửi công văn kiến nghị các cơ quan hữu trách khẩn trương điều tra, truy tố, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Nhiều người không cầm được nước mắt trước di ảnh của bé V.A - Ảnh: Internet

Theo công văn, Hội trình bày rõ ràng như sau: "Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; căn cứ khoản 2 Điều 33 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Hội LHPN Thành phố kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Q.Bình Thạnh, Viện trưởng Viện KSND Q.Bình Thạnh khẩn trương điều tra, truy tố, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Kết quả giải quyết vụ việc trên vui lòng thông tin đến Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố, số 32 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3".

Xót xa trước hình ảnh bầm tím trên người bé N.T.V.A - Ảnh: PNVN

Trước đó, báo Người lao động đưa tin, vào ngày 28/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi "Hành hạ người khác".

Hiện nay, Công an TP HCM đã chỉ đạo điều tra nhanh chóng để làm án điểm xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có dấu hiệu tội danh nào phù hợp sẽ khởi tố bổ sung.

NÓNG: Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành Mới đây, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc bé Nguyễn Thái V.A (8 tuổi) tử vong, bị "dì ghẻ" bạo hành xảy ra tại quận Bình Thạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-lien-hiep-phu-nu-tphcm-kien-nghi-khan-truong-xu-ly-nguoi-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-443992.html