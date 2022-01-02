Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái - ba ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh, trình bày có giao cho "vợ mới" kèm con mình học Toán và cũng thường nghe Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) có la và đánh cháu.

Đồng thời, ông Thái cũng từng chứng kiến người tình dùng roi mây và cây gỗ đánh con mình và chính ông ta cũng có một số lần cầm cây đánh con. Tuy nhiên, ông Thái nghĩ "dạy dỗ" để con ngoan ngoãn hơn chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến việc con tử vong. Ông Nguyễn Kim Trung Thái khai nhận: "Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì cháu A. nói do tự té ngã".