Liên quan đến vụ bé gái ở TP.HCM bị mẹ kế bạo hành tử vong gây phẫn nộ dư luận, ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha của nạn nhân) đã có những khai báo về vết thương trên đầu con.
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Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái - ba ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh, trình bày có giao cho "vợ mới" kèm con mình học Toán và cũng thường nghe Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) có la và đánh cháu.
Đồng thời, ông Thái cũng từng chứng kiến người tình dùng roi mây và cây gỗ đánh con mình và chính ông ta cũng có một số lần cầm cây đánh con. Tuy nhiên, ông Thái nghĩ "dạy dỗ" để con ngoan ngoãn hơn chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến việc con tử vong. Ông Nguyễn Kim Trung Thái khai nhận: "Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì cháu A. nói do tự té ngã".
Trước đó, Pháp luật và bạn đọc đưa tin, trong quá trình điều tra, công an xác định trong gần 4 giờ đồng hồ ngày 22/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) đã hành hạ đánh đập bé N.T.V.A. (SN 2003) tới khi cháu kiệt sức. Cụ thể, Trang dùng cây gỗ đánh vào nhiều phần trên cơ thể bé A. và dùng chân đạp vào vùng mông, âm hộ, ngực,… Trang dùng dây trói chân bé A. đến khi cháu kiệt sức. Thậm chí Trang bắt cháu vừa quỳ học, vừa uống nước. Bé A. quỳ thì Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu. Chưa dừng lại, Trang bắt bé A. ngồi vào ghế rồi dùng chân đạp té ngã.
Do bé A. kiệt sức nên Trang đỡ bé ngồi lên giường nhưng cháu không còn sức nên té ngã. Trang kéo bé A. ngồi dậy thì miệng bé trào ra nước… ngã xuống nền nhà và ngất lịm. Đáng chú ý là Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của ông ta, sau khi sự việc xảy ra. Song, cơ quan công an đã khôi phục được dữ liệu ghi lại tội ác của Trang và Thái. Hiện, sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.