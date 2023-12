Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, ông Vinh (bác ruột bé V.A.) cho biết, chị H. và ông N.K.T.T. kết hôn với nhau vào năm 2011. Đến năm 2013, chị H. sinh bé V.A., 2 năm sau sinh thêm một bé trai. Đến tháng 8/2020, hai vợ chồng ly hôn được cho do ông Thái ngoại tình. Chị H. được Tòa quyết định nuôi con trai, còn bé V.A. được giao cho ông Thái nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, chị H. tìm nhiều cách để đến thăm con nhưng không được do ông T. ngăn cấm. Lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó, hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.

Thậm chí, Thái còn chặn chị H. trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con. Trong đơn tố cáo, chị H. nêu bày tỏ: "Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím".

Khi nhìn thấy ảnh chụp chung của bé V.A với Thái và người tình, chị H. đã nghĩ con mình vẫn ổn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chia sẻ với Zing, bà L.T.T. (vú nuôi chăm sóc V.A .từ nhỏ) chia sẻ trên báo giới rằng thời gian sau khi bố mẹ V.A. ly hôn, bé V.A. khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc. Khi bố mẹ mỗi người một ngả, đã có lần bé V.A. vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà T. bị Trang la mắng.

Bà T. kể: "Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A. thăm V.A. ở trường mà không báo lại? Tôi nói: ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A. về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi". Sau đó, tính từ khi Trang dọn về ở chung được khoảng 1 tháng thì bà T. cũng bị Trang cho nghỉ việc.

Không chỉ cấm không cho gặp con gái, Thái còn chặn vợ cũ trên các tài khoản mạng xã hội để chị không có chút tin tức gì về con - Ảnh: Internet

Theo lời bác ruột của bé V.A thì "khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô Trang. Thậm chí, hai người đó còn chửi bới, công khai trước mặt H. Vì quá phẫn uất, nó tự tử phải nhập viện. Khi H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Thái đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt. Cô này còn ngang nhiên đến chửi bới em gái tôi, yêu cầu phải ly hôn. Thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn".

Sau thời gian căng thẳng, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn. Đồng thời, người bác ruột bé V.A. còn cho biết ông Thái còn đòi nuôi cả hai đứa con, nhưng bà H. không đồng ý.

Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc này lên Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP. HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP. HCM cũng khẳng định vụ bạo hành cháu V.A sẽ được đưa ra xét xử làm "án điểm" để răn đe toàn xã hội.