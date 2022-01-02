Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Mẹ ruột bất lực khi bị chồng cũ ngăn cản gặp con

Xã hội 02/01/2022 21:04

Mới đây, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, mẹ ruột của cháu V.A) cùng người thân đã chia sẻ về việc chồng cũ ngăn cấm không cho gặp con gái.

Liên quan tới vụ án bé gái 8 tuổi - N.T.V.A bị "dì ghẻ" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành tàn nhẫn tới mức tử vong. Mới đây, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, mẹ ruột của cháu V.A) đã có chia sẻ đầy phẫn nộ.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, ông Vinh (bác ruột bé V.A.) cho biết, chị H. và ông N.K.T.T. kết hôn với nhau vào năm 2011. Đến năm 2013, chị H. sinh bé V.A., 2 năm sau sinh thêm một bé trai. Đến tháng 8/2020, hai vợ chồng ly hôn được cho do ông Thái ngoại tình. Chị H. được Tòa quyết định nuôi con trai, còn bé V.A. được giao cho ông Thái nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, chị H. tìm nhiều cách để đến thăm con nhưng không được do ông T. ngăn cấm. Lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó, hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở. 

be gai 8 tuoi
Ông Nguyễn Quang Vinh bức xúc vì cháu bị ngăn cấm không được gặp mẹ và bị hành hạ suốt thời gian dài - Ảnh: PL&BĐ

Theo Phát luật và bạn đọc đưa tin, thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.

Thậm chí, Thái còn chặn chị H. trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con. Trong đơn tố cáo, chị H. nêu bày tỏ: "Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím".

be gai 8 tuoi 1
Khi nhìn thấy ảnh chụp chung của bé V.A với Thái và người tình, chị H. đã nghĩ con mình vẫn ổn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chia sẻ với Zing, bà L.T.T. (vú nuôi chăm sóc V.A .từ nhỏ) chia sẻ trên báo giới rằng thời gian sau khi bố mẹ V.A. ly hôn, bé V.A. khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc. Khi bố mẹ mỗi người một ngả, đã có lần bé V.A. vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà T. bị Trang la mắng.

Bà T. kể: "Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A. thăm V.A. ở trường mà không báo lại? Tôi nói: ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A. về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi". Sau đó, tính từ khi Trang dọn về ở chung được khoảng 1 tháng thì bà T. cũng bị Trang cho nghỉ việc.

 

be gai 8 tuoi 2
Không chỉ cấm không cho gặp con gái, Thái còn chặn vợ cũ trên các tài khoản mạng xã hội để chị không có chút tin tức gì về con - Ảnh: Internet

 

Theo lời bác ruột của bé V.A thì "khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô Trang. Thậm chí, hai người đó còn chửi bới, công khai trước mặt H. Vì quá phẫn uất, nó tự tử phải nhập viện. Khi H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Thái đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt. Cô này còn ngang nhiên đến chửi bới em gái tôi, yêu cầu phải ly hôn. Thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn".

Sau thời gian căng thẳng, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn. Đồng thời, người bác ruột bé V.A. còn cho biết ông Thái còn đòi nuôi cả hai đứa con, nhưng bà H. không đồng ý.

Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc này lên Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP. HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP. HCM cũng khẳng định vụ bạo hành cháu V.A sẽ được đưa ra xét xử làm "án điểm" để răn đe toàn xã hội.

NÓNG: Cha bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong khai lý do xoá camera

NÓNG: Cha bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong khai lý do xoá camera

Khi Trang kể lại việc đánh bé A.,Thái không tố giác hành vi của Trang mà vào ứng dụng điện thoại kết nối camera ở nhà để xoá dữ liệu.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bạo hành gia đình dì ghẻ bạo hành con chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số