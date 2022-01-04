Chuyên gia giáo dục toàn cầu 'bênh vực' dì ghẻ, người thân của bé gái 8 tuổi phẫn nộ: 'Tư duy lệch lạc!'

Xã hội 04/01/2022 09:29

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên đã có một bài bày tỏ sự thương tiếc với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang khiến cư dân mạng "dậy sóng", đặc biệt người thân của bé gái 8 tuổi cũng thể hiện sự bức xúc của mình.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi -N.T.V.A. tại TP.HCM bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong, bà Tô Thụy Diễm Quyên - Chuyên gia giáo dục, Nhà sáng lập, CEO InnEdu đã có một bài đăng dài trên trang cá nhân, bày tỏ "sự thương" tiếc với mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Sau khi đăng tải, bài viết lập tức gây tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng và đã số đều bày tỏ ý kiến không đồng tình. Dù sau đó, bài viết đã bị vị chuyên gia ẩn hoặc xoá khỏi trang cá nhân, nhưng nhiều dân mạng vẫn tấn công dữ dội vào các bài viết trước đó.

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Bài viết bên vực dì ghẻ này cũng đã biến mất khỏi trang Facebook cá nhân của vị chuyên gia giáo dục toàn cầu - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, trước ý kiến của vị chuyên gia giáo dục toàn cầu, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (bác của cháu V.A) cũng đã lên tiếng phản đối gay gắt quan điểm này. Cô cho biết: "Phản đối những tư duy lệch lạc, bênh vực một người trưởng thành đánh chết một đứa trẻ con không đủ sức tự vệ. Những người như thế là những người có vấn đề về đạo đức - điều kiện tiên quyết của một con người. Cái ác phải được lên án, không bao biện, ngụy trang bằng bất cứ từ ngữ nào, hình thức nào".

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Người thân bé V.A cho rằng đây là những tư duy lệch lạc, bênh vực một người trưởng thành đánh chết một đứa trẻ con không đủ sức tự vệ - Ảnh: Công an cung cấp

Đồng quan điểm với ý kiến của người thân bé V.A, nhiều người đều cho rằng mọi sự bao biện cho cái ác và sự bạo hành trẻ đều là vô nghĩa bởi người phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần là đứa trẻ 8 tuổi vô tội, và những kẻ gây ra phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích của dư luận, chuyên gia giáo dục đã lên tiếng giải thích và cho rằng đã có người xuyên tạc bài viết của mình và khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để tìm ra người bịa chuyện, lôi kéo dự luận. Đồng thời, chuyên gia giáo dục cảm ơn những người đã đọc đủ nội dung bài viết và hiểu rằng bài viết chỉ bàn về việc vì sao cha mẹ đánh con.

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Người thân của bé gái 8 tuổi không khỏi bức xúc trước thái độ của bố ruột của bé V.A - Nguyễn Kim Trung Thái khi trả lời rất bình tĩnh, tự tin vào kết quả giám định.

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