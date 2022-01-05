NÓNG: Công an TP.HCM quyết định khởi tố bổ sung tội 'Giết người' và 'Che giấu tội phạm' trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong

Xã hội 05/01/2022 09:13

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bổ sung tội "giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, khởi tố tội "che giấu tội phạm" đối với Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ việc của bé gái 8 tuổi - N.T.V.A bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, vào ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS.

Đồng thời, CQĐT khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cụ thể, bà Trang bị khởi tố, điều tra về 2 tội hành hạ người khác và giết người. Còn ông Thái bị khởi tố, điều tra 2 tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Công an TP.HCM đưa tin, vào ngày 22/12/2021, Công an Phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A (SN 2013) tử vong tại Bệnh viện Vinmec. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật hình sự. Sang ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh đập bé A khi cháu làm bài sai, việc này ông Thái có biết. Đối với ông Thái, trong quá trình sống chung biết con có nhiều vết bầm tím trên cơ thể nhưng ông Thái không có hành động quyết liệt để bảo vệ hoặc ngăn cản Trang thực hiện biện pháp dạy con sai cách này.

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Vụ việc về bé gái 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ gây phẫn nộ trong dư luận trong suốt những ngày qua - Ảnh: CA TP.HCM

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái NTVA bị bạo hành tử vong lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý. VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ lên Viện KSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP.HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

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