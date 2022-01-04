NÓNG: Khởi tố lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai: Trẻ em ở đây đa số không phải mồ côi, cơ nhỡ

Xã hội 04/01/2022 18:42

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. 

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai", tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. 

Trao đổi với nguồn trên, ông Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận vụ việc khởi tố trên, và cho biết về nội dung khởi tố, cơ quan điều tra vẫn "đang xác định".

"Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Khi nào hoàn tất sẽ có thông tin đến báo chí", ông Minh nói. 

Trong khi đó, từ trưa cùng ngày, phạm vi quanh hộ bà Cúc đã được lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, không cho người lạ đi vào.

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Thầy ông nội trong buổi làm việc với cơ quan chức năng trước đó - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc trên, Người Lao Động đưa tin, qua xác minh, ông Lê Tùng Vân (SN 1932; hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015.

Tuy nhiên, qua xác minh, trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và tự phong là Giám đốc Trại Dưỡng lão và Cô nhi Thánh Đức.

Ngày 25/7/2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không bảo đảm, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định nên UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức.

Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên rồi về tạm trú tại hộ bà Cúc và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.

Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

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Ngày 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại cơ sở này - Ảnh: Internet

Trao đổi thêm với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đa số trẻ sống trong nhà bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Đặc biệt, nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ "Tịnh thất Bồng Lai". 

Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật và những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất, hoạt động của nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" nên đã chuyển hướng sang lên án, phê bình. Ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên "Tịnh thất Bồng Lai" thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". 

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận.

NÓNG: Lực lượng chức năng xuống làm việc với Tịnh thất Bồng Lai, đặt nhiều chốt chặn từ đầu đường vào để đảm bảo an ninh trật tự

NÓNG: Lực lượng chức năng xuống làm việc với Tịnh thất Bồng Lai, đặt nhiều chốt chặn từ đầu đường vào để đảm bảo an ninh trật tự

Theo ghi nhận, khu vực đường vào Tịnh thất Bồng Lai (thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã được thiết lập nhiều chốt chặn và được lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự.

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