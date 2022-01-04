NÓNG: Lực lượng chức năng xuống làm việc với Tịnh thất Bồng Lai, đặt nhiều chốt chặn từ đầu đường vào để đảm bảo an ninh trật tự

Xã hội 04/01/2022 17:17

Theo ghi nhận, khu vực đường vào Tịnh thất Bồng Lai (thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã được thiết lập nhiều chốt chặn và được lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự.

Vừa qua, những câu chuyện ồn ào xoay quanh Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh Thất Bồng Lai) làm dậy sóng dư luận. Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng nay ngày 4/1, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng các đơn vị chức năng đến tận nơi làm việc với phía Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, các nội dung tại buổi làm việc vẫn chưa được công bố vì đang trong quá trình điều tra.

Trao đổi về việc này, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: "Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm việc. Khi sự việc được sáng tỏ, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể".

NÓNG: Lực lượng chức năng xuống làm việc với Tịnh thất Bồng Lai, đặt nhiều chốt chặn từ đầu đường vào để đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh 1
Lực lượng chức năng chốt chặn, không phải người dân trong ấp Lập Thành sẽ không được vào bên trong - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo ghi nhận, từ sớm, khu vực đường vào Tịnh thất Bồng Lai (thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã được thiết lập nhiều chốt chặn. Đồng thời, lực lượng công an cũng được huy động để bảo đảm trật tự, an ninh khu vực. Người dân không phải thuộc khu vực ấp Lập Thành sẽ không được vào bên trong. 

Được biết, buổi làm việc giữa công an và Tịnh thất Bồng Lai bắt đầu từ 9 giờ sáng nhưng đến 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang thực thi nhiệm vụ, người không liên quan vẫn không được ra vào khu vực này.

NÓNG: Lực lượng chức năng xuống làm việc với Tịnh thất Bồng Lai, đặt nhiều chốt chặn từ đầu đường vào để đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân - trụ trì của Tịnh thất Bồng Lai liên tiếp vướng vào lùm xùm tố giác có hành vi dụ dỗ phụ nữ và trẻ em - Ảnh: Internet

Trước đó, qua điều tra xác minh, tháng 9/2021, Công an tỉnh Long An đã xác định cả 5 "chú tiểu" trong tịnh thất đều có quan hệ huyết thống với một số người sống tại đây. Đồng thời, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định tư thất Bồng lai là cơ sở tự viện bất hợp pháp, không chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo và đang có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để thu lợi. Ngay sau đó, Tịnh thất Bồng lai đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ, trở thành nơi tu tập của gia đình.

Ông Lê Tùng Vân (trụ trì của Tịnh thất Bồng Lai) liên tiếp vướng vào lùm xùm khi bị nhiều người, đặc biệt là con trai nuôi - ông Lê Thanh Minh Tùng tố giác hành vi dụ dỗ phụ nữ và trẻ em cùng những việc trái luân thường đạo lý trên mạng xã hội.

Hiện, vụ việc liên quan đến tịnh thiền am này vẫn đang thu hút hàng nghìn người quan tâm.

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