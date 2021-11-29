Trên trang cá nhân, "tu sĩ" Hoàn Nguyên bày tỏ bức xúc khi bị chỉ trích vì chuyện đi thi thể hình.
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Những ngày qua, câu chuyện liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận khi nữ CEO chính thức gọi tên và đưa ra nhiều câu chuyện "đáng sợ" về nơi này. Không chỉ vậy, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Qua đó, đề nghị UBND tỉnh Long An và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên.
Mới đây, những hình ảnh của nhóm Tịnh thất Bồng Lai ca hát, tập thể hình,... cũng khiến dư luận một phen xôn xao và bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Liên quan đến việc này, Hoàn Nguyên - một "tu sĩ" sống tại Tịnh thất Bồng Lai đã bức xúc lên tiếng: "Tôi chẳng thấy tấm hình này (bức ảnh đi thi thể hình) bôi bác đạo Phật ở chỗ nào.
Nhìn những tấm huy chương và bằng khen mà họ đạt được thì tôi chỉ thấy những người trong tấm hình này không phải là những người tu hành vô dụng. Tôi chỉ thấy những người thờ tượng Phật thật to, mặc áo cà sa thật mới, ngồi trong ngôi chùa thật rộng, chức sắc thật cao, miệng luôn nói từ bi thật nhiều, nhưng luôn tìm cách trù dập một nơi tu tại gia thật nhỏ thì những người đó mới là đang bôi bác đạo Phật. Vì đạo Phật không có luật nào cấm con người tu tại gia và đạo Phật không có luật nào quy định tu tại gia tức là tu giả".
Những dòng chia sẻ trên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Trước đó, ông Nguyễn Tiến Trọng - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng cho biết, Ban Tôn giáo sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Long An và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.