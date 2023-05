Những ngày qua, câu chuyện liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận khi nữ CEO chính thức gọi tên và đưa ra nhiều câu chuyện "đáng sợ" về nơi này. Không chỉ vậy, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Qua đó, đề nghị UBND tỉnh Long An và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên.

Nhóm 'Tịnh thất bồng lai' tham gia cuộc thi thể hình - Ảnh: Internet

Mới đây, những hình ảnh của nhóm Tịnh thất Bồng Lai ca hát, tập thể hình,... cũng khiến dư luận một phen xôn xao và bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Liên quan đến việc này, Hoàn Nguyên - một "tu sĩ" sống tại Tịnh thất Bồng Lai đã bức xúc lên tiếng: "Tôi chẳng thấy tấm hình này (bức ảnh đi thi thể hình) bôi bác đạo Phật ở chỗ nào.