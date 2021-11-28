'Thầy ông nội' 'tự hào' vì phương pháp có '1-0-2', cực 'siêu phàm' khiến đứa trẻ nào ở Tịnh thất Bồng Lai cũng học hành tiến bộ

Cụ thể, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây trả lời phỏng vấn của Truyền hình Long An rằng, địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ ở Tịnh Thất và đều có mẹ, phần người cha bỏ trống.

Thời gian gần đây, sau khi Truyền hình Long An phát phóng sự "Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai được phơi bày" trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh Thất, dư luận tiếp tục đổ dồn sự quan tâm chú ý vào cơ sở này.

Ông Nguyễn Văn Mưng - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An - cho biết cơ quan chức năng tỉnh này nhiều lần xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các luật pháp liên quan.

Liên quan tới vụ việc, báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 7/11, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết vừa có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi từng tự xưng là " Tịnh thất Bồng Lai ", "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Gần đây liên tục xuất hiện nhiều thông tin về việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý nên UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Đức Hòa kiểm tra.

Liên quan đến cuộc sống của các em bé được nhận nuôi tại cơ sở này, Nhị Nguyên - đại diện Tịnh thất Bồng Lai đã có những chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị về phương pháp nuôi dạy trẻ tại đây.

5 'chú tiểu' nhận nút vàng cho kênh Youtube - Ảnh: FBNV

Cụ thể, "tu sĩ" này tiết lộ các bé đều đang theo học văn hóa theo chương trình trên lớp. Ở nhà, các bé sẽ tham gia các lớp "ngoại khóa" do ông Lê Tùng Vân đứng lớp. Người này cho biết: "Chúng tôi chia ra cho các bé thời khóa biểu để học đạo, học tiếng Anh, học kĩ năng, học nghệ thuật. Tất cả các lớp đều do thầy Tùng Vân giảng dạy, các "sư cô" hỗ trợ.

Về chuyện dạy Anh văn, chúng tôi soạn ra bài nói chuyện, viết lên bảng để các bé học theo. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ nói chuyện với các bé bằng một vài từ đã từng được học để các bé ghi nhớ. Theo quan sát của tôi, các bé ở đây đều tiến bộ nhanh chóng, ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh lanh lợi...

Việc giáo dục trẻ con quan trọng lắm. Nếu đúng phương pháp "siêu phàm" như thầy Tùng Vân, các bé đều ngoan, đều giỏi. Năng khiếu là một phần nhưng phương pháp riêng của chúng tôi mới là cái quan trọng".

Các buổi học được quay lại và phát trên kênh Youtube của Thiền am - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, "đệ tử" của "thầy ông nội" cũng tiết lộ thêm, hiện tại, việc chăm sóc các em do các "sư cô" đảm nhận là chính. Ông Lê Tùng Vân chỉ hỗ trợ giảng dạy tại Tịnh thất Bồng Lai.