Thông tin NÓNG liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai: Một 'đệ tử ruột' của 'thầy ông nội' sẽ 'hầu tòa' vào tuần sau?

Xã hội 03/12/2021 07:55

Nhị Nguyên - Một trong những "đệ tử ruột" của ông lê Tùng Vân cho biết sẽ đại diện Tịnh thất Bồng Lai tham dự phiên tòa phúc thẩm vào tuần sau.

Thời gian gần đây, cái tên Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ hot trở lại sau khi hàng loạt góc khuất đáng ngờ xoay quanh cách thức hoạt động bị "đào sâu", đưa ra ánh sáng. sau chuyến ghé thăm rùm beng cõi mạng nhưng bất thành của bà Phương Hằng, cơ sở này liên tục bị Truyền hình Long An, VTV và hàng loạt báo đài địa phương đưa tin xung quanh các hoạt động từ thiện, cưu mang trẻ mồ côi...

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Ông Lê Tùng Vân - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, giữa lúc dư luận đang xôn xao vì cách thức hoạt động của cơ sở này thì mới đây, trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, Nhị Nguyên - một "đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân bất ngờ lên tiếng xác nhận sắp "hầu tòa". Tuy nhiên lý do hoàn toàn không liên quan đến những ồn ào gần đây.

Cụ thể, người này cho hay, ngày 29/9/2020, Tòa án huyện Đứс Hòa, tỉnh Long An đã xét xử vụ việc liên quan một nhóm vào Tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My trong đó có người đã ném gạch gây thương tích cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên. Tòa đã tuyên bị cáo Châu Vinh Hóa (người tấn công ông Nhị Nguyên) phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù.

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Nhóm người đến Tịnh thất cuối năm 2019 - Ảnh cắt từ clip

Nhị Nguyên chia sẻ: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lẫn tinh thần, tôi là người bị thương trong cuộc ẩu đả đó. Chúng tôi vừa được luật sư thông tin thêm về vụ án.

Về phiên tòa lần này, chúng tôi có thể sẽ mời thêm luật sư biện hộ. Do tình hình dịch bệnh, chỉ những người có tên trong đơn tố cáo mới được tham dự".

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'Đệ tử' của 'thầy ông nội' tiết lộ bị hành hung bằng gạch - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Liên quan đến vụ việc trên, Người Lao Động từng đưa tin, thời điểm cuối năm 2019, cha mẹ của cô gái tên Diễm My là ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) cùng một nhóm người xuống "Tịnh thất Bồng Lai" để tìm con. Vì nghĩ phía "tịnh thất" cố tình giấu Diễm My, nhóm người này sau khi lục tung các phòng đã đập phá tài sản, hành hung một "tu sĩ". 

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Bố ruột của Diễm My - Ảnh chụp màn hình

Sau khi vụ việc xảy ra, phía "tịnh thất" trình báo bị mất khoảng 225 triệu đồng cùng một viên đá nặng 7 kg.

'Thầy ông nội' 'tự hào' vì phương pháp có '1-0-2', cực 'siêu phàm' khiến đứa trẻ nào ở Tịnh thất Bồng Lai cũng học hành tiến bộ

'Thầy ông nội' 'tự hào' vì phương pháp có '1-0-2', cực 'siêu phàm' khiến đứa trẻ nào ở Tịnh thất Bồng Lai cũng học hành tiến bộ

Liên quan đến cuộc sống của các em bé tại Tịnh thất Bồng Lai, đại diện cơ sở này tiết lộ "thầy ông nội" có phương pháp dạy học "siêu phàm" có "1-0-2" dành riêng cho các "chú tiểu".

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