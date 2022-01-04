Sau loạt chỉ trích vì 'thương xót' mẹ kế, chuyên gia giáo dục phản hồi: 'Tôi không bênh vực, điều đó là không đúng'

Xã hội 04/01/2022 20:48

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, bà Tô Thuỵ Diễm Quyên (một chuyên gia giáo dục của Microsoft ở TP.HCM) đã có những phản hồi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo VietNamNet, liên quan đến đến vụ việc bé gái 8 tuổi - T.T.V.A bị mẹ kế bạo hành, bà Tô Thuỵ Diễm Quyên (chuyên gia giáo dục của Microsoft ở TP.HCM) cho biết rằng những người chỉ trích bà trên mạng xã hội chỉ cắt một phần bài viết của bà rồi đưa lên, tìm sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. 

Nhắc đến những quan điểm gây phẫn nộ đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình, bà Quyên giải thích rằng: "Thứ nhất, tôi muốn nói, từ câu chuyện này, chúng ta thấy nhiều cha mẹ còn thiếu các kỹ năng nuôi dạy con. Họ có những hành động như áp đặt con cái và đánh con. Việc cha mẹ đánh con tôi từng chứng kiến rất nhiều. Ở câu chuyện này, tôi cho rằng cô bạn gái của ông bố đang cho là mình làm đúng. Và vì thiếu kỹ năng nuôi dạy trẻ nên cô ấy không biết cách dạy nào khác". 

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Bà Tô Thụy Diễm Quyên hiện chuyên gia giáo dục, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành InnEdu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà Quyên cũng bày tỏ thêm việc "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) có tính ác trong người, bởi vì hành động đó đã lặp lại nhiều lần, chứ không phải bột phát chỉ một lần. Bà cho biết: "Một số người cho rằng tôi bênh vực cô ấy thì không phải. Tôi không bênh vực, điều đó là không đúng. Tôi chỉ nói rằng nếu như cô ấy được giáo dục tử tế trong gia đình thì sẽ không có kết cục như vậy. Một con hổ hoang dã còn có thể thuần hoá được, huống chi là con người. Nếu cô ấy được dạy rằng đánh đập không phải là cách dạy con thì cô ấy sẽ không chọn ứng xử như vậy với đứa trẻ”.

Đồng thời, bà Quyên chia sẻ rằng, cũng giống như trước kia, khi cả xã hội phẫn nộ với vụ án giết cả gia đình ở Bình Dương, bà cũng từng bày tỏ sự tiếc nuối cho thủ phạm vì đã không được giáo dục, hoặc giáo dục sai cách, dẫn đến thiếu kiểm soát hành vi.

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Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tới chết gây phẫn nộ cho dư luận - Ảnh: Internet

Bà bộc bạch: "Ý thứ hai của tôi là bày tỏ sự thương cảm cho bố mẹ cô ấy. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một người đang là tâm điểm chỉ trích, lên án của cả xã hội thì bố mẹ của người đó có đáng thương không? Tôi thương và tiếc cho sự sai lầm của cô gái và bố mẹ họ, chứ không phải tôi thương khi họ phải trả giá vì sai lầm của mình. Thông điệp tôi muốn gửi gắm ở đây là câu chuyện giáo dục. Nhưng nhiều người đã suy diễn và chỉ trích tôi nói vậy là có lỗi với đứa bé, là không có tình thương người bởi vì họ quá phẫn nộ trước hành động của cô bạn gái". Bà Quyên cũng khẳng định rằng phần chia sẻ trên trang cá nhân chỉ với mong muốn các bậc phụ huynh nhìn lại cách ứng xử với con cái.

Ý thứ 3 mà bà Quyên muốn chia sẻ trong vụ việc này nói riêng và nhiều vụ việc khác nói chung, đó là "Chúng ta đừng đòi chém giết thủ phạm, hãy để pháp luật quyết định việc đó. Chúng ta có quyền bức xúc nhưng không có quyền phán tội chết cho bất cứ ai. Nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội thì bạn cũng giống cô dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan hơn".

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Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bạo hành gia đình chuyên gia giáo dục toàn cầu

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