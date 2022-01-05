Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong, cô Thu Hương (Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) cho biết: 'Ngày 22/12, tức ngày cuối cùng của V.A, em vẫn học online đầy đủ. Đến ngày hôm sau, không thấy V.A, cô giáo chủ nhiệm mới đến nhà em (theo địa chỉ đăng kí là nhà nội) để hỏi thăm thì mới hay tin em đã qua đời. Cô chủ nhiệm đã khóc rất nhiều, cô ấy cũng làm mẹ...'.

Thỉnh thoảng, "dì ghẻ" Quỳnh Trang cũng đi họp phụ huynh cho V.A. Tuy nhiên, V.A là một cô bé ngoan ngoãn, không phải là học sinh cá biệt để giáo viên phải trao đổi nhiều với phụ huynh.

Được biết, V.A theo học hệ bán trú của trường. Trước đó, Trung Thái (bố cháu V.A) vẫn đi họp phụ huynh đầy đủ. Từ đầu năm lớp 2, bố mẹ V.A li dị. Thỉnh thoảng, Quỳnh Trang đến đón cháu đi học về. Tuy nhiên, vào thời gian gần đây, Trang đã dắt một người đàn ông đến nói với bảo mẫu của V.A rằng người này sẽ thay cô ấy đón bé. Cô Hương chia sẻ: "Hình như người này là đồng nghiệp. Chắc do cô Trang bận quá nên bàn giao việc đón con cho người này".

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Về việc mẹ của V.A bị cấm gặp con, phải đến trường, cô Hương cho biết nhà trường hiện không rõ về thông tin này. Bởi lẽ, việc các cháu được phụ huynh nào đến đón do các cô bảo mẫu quản lý. Tuy nhiên, nhà trường cũng không biết mẹ ruột V.A có gặp con bên ngoài cổng trường hay không.

"Tôi vẫn hay đọc các tin tức về con bé trên báo chí. Thật sự bàng hoàng và xót xa khi biết những gì mà V.A đã trải qua. V.A đã bị tra tấn gần 4 tiếng đồng hồ. Mình là người lớn, ai lấy cây gỗ đánh mình một cái thôi mình đã thấy đau đớn rồi, làm sao con bé có thể chịu đựng đừng ngần ấy nỗi đau trong nhiều giờ liền. Quá đau lòng! Con bé rất ngoan...", cô Hương cho biết.

Vụ việc về bé gái 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ gây phẫn nộ trong dư luận trong suốt những ngày qua - Ảnh: CA TP.HCM

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tổ chức các tiết học ngoại khóa về Quyền trẻ em cho các em học sinh. Đồng thời, nhà trường cũng chỉ đạo các giáo viên trong trường phải thường xuyên quan tâm, động viên và trò chuyện để có thể theo sát được tâm lý các em, tránh trường hợp đau lòng xảy ra mà người lớn không phát hiện.

Theo báo Công an TP.HCM, hiện tại, vào sáng 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự).