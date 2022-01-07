Xôn xao hình ảnh mới nhất của 'đồ đệ' Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng lai sau tin bị bắt giam

Sau khi những người ở Tịnh thất Bồng lai bị bắt giam, cư dân mạng tiếp tục bàn tán xôn xao hình ảnh mới nhất của Nhất Nguyên, người được coi là "đồ đệ" thân cận của ông Lê Tùng Vân.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mới nhất của Nhất Nguyên - người được coi là "đồ đệ" thân cận của ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai. Trong ảnh, Nhất Nguyên đeo khẩu trang, hai tay bị tra vào còng số 8, gương mặt tỏ rõ vẻ thẫn thờ. Ở phía đối diện là cán bộ công an, Nhất Nguyên ngồi và ký vào loạt giấy tờ để trên bàn. Những hình ảnh này vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên nhiều diễn đàn.

Đáng chú ý là Nhất Nguyên cùng những người sống ở Tịnh thất Bồng Lai vẫn cập nhật ảnh và các thông tin của mình lên mạng xã hội trước khi bị khởi tố và bắt giam. Hienh ảnh mới nhất của Nhất Nguyên tại trụ sở Công an - Ảnh: Internet Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo VTC News, vào sáng 7/1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Thời gian qua, nhiều cơ quan tỉnh Long An nhận được đơn thư tố cáo về sai phạm của nhóm người sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Nhiều người bức xúc với nhóm người sống ở Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân,... gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại phương.

Viện kiểm sát TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố tội 'giết người' với mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

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