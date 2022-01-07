CHÍNH THỨC: Công an tỉnh Long An khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 đối tượng tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Cả 4 bị can đều sinh sống tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bị can Lê Tùng Vân - Ảnh: NLĐ

Trước đó, theo Tuổi trẻ Online đưa tin, vào ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với những người ở "Tịnh thất Bồng Lai". Đồng thời, cư dân mạng đa số bức xúc đối với các hoạt động có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân; có dấu hiệu loạn luân... nên gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại phương.

Vào ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan. Sau khi kết thúc khám xét, cơ quan điều tra mời 14 người có liên quan tại hộ bà Cúc về trụ sở Công an huyện Đức Hòa làm việc.