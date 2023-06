Hiện tại đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau chủ yếu nhắm đến ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An thụ lý. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tập trung lấy lời khai của những cá nhân hiện đang sinh sống tại cơ sở này.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An hiện đang thụ lý đơn tố cáo nhắm đến ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Từ kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với nhiều người hiện đang sống tại Tịnh thất Bồng Lai, trong đó có cả những em bé chỉ vài tuổi. Theo một nguồn tin của VietNamNet, "kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng".