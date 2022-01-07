Sự thật 'chấn động' về chuyện loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai

Xã hội 07/01/2022 10:26

Sau khi ông Lê Tùng Vân chính thức bị khởi tố về tội danh loạn luân, nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề này đã được hé lộ khiến công chúng thật sự "sốc".

Hiện tại đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau chủ yếu nhắm đến ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An thụ lý. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tập trung lấy lời khai của những cá nhân hiện đang sinh sống tại cơ sở này.

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Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An hiện đang thụ lý đơn tố cáo nhắm đến ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Từ kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với nhiều người hiện đang sống tại Tịnh thất Bồng Lai, trong đó có cả những em bé chỉ vài tuổi. Theo một nguồn tin của VietNamNet, "kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng".

Trước khi cơ quan chức năng chính thức điều tra, đã có nhiều nhân chứng đứng lên tố cáo về việc làm của ông Lê Tùng Vân, điển hình là Lê Thanh Minh Tùng - nhân vật thường xuyên xuất hiện tại các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thời gian gần đây.

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Lê Thanh Minh Tùng khẳng định mình là con ruột của ông Lê Tùng Vân và em gái của ông - Ảnh: Internet

Theo đó, anh Tùng cho biết rằng mình là kết quả của việc ông Lê Tùng Vân đã loạn luân với em gái ruột. Khi còn sinh sống tại trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), anh từng chứng kiến ông Lê Tùng Vân qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân lại lên tiếng phủ nhận chuyện có huyết thống với Lê Thanh Minh Tùng, anh Tùng thì tuyên bố mình sẵn sàng xét nghiệm ADN để chứng minh nếu cần thiết.

Ngoài ra, Lê Thanh Minh Tùng còn khẳng định rằng những cá nhân đang sinh sống cùng ông Lê Tùng Vân như Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Trùng Dương… đều là con ruột của ông Vân.

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Nhiều cá nhân hiện đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đều có quan hệ cha con với ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Với trường hợp của Lê Thanh Huyền Trang (29 tuổi), trước đó Huyền Trang có khai báo địa chỉ cư trú chính là Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức nhưng sau đó theo ông Tùng Vân đến Tịnh thất Bồng Lai sống đến nay. Huyền Trang từng sinh hai con vào năm 2014 và 2015 nhưng trong khai sinh lại không có tên cha. Cũng theo nguồn tin của VietNamNet, hai đứa trẻ này đều có quan hệ cha con với ông Lê Tùng Vân.

Tuy nhiên nguồn tin này lại "không bình luận và chờ kết quả điều tra" khi được hỏi về văn bản hiện đang được phát tán trên mạng thể hiện Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có thông báo kết quả giám định ADN từ mẫu tế bào niêm mạc miệng của những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai cho thấy có 11 người có mối quan hệ cha con với ông Lê Tùng Vân, trong đó người nhỏ nhất mới chỉ 4 tuổi.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân bị khởi tố tội danh loạn luân

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân bị khởi tố tội danh loạn luân

Cơ quan tố tụng đã quyết định sẽ khởi tố ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai tới 3 tội danh, trong đó sẽ bao gồm luôn cả tội loạn luân.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai thiền am bên bờ vũ trụ Lê Tùng Vân

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